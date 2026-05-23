  4. Репетиция. Сборные-участники ЧМ-2026 провели товарищеский матч
Международные товарищеские матчи
Мексика
23.05.2026 05:00 – FT 2 : 0
Гана
Товарищеские матчи
23 мая 2026, 16:02 | Обновлено 23 мая 2026, 16:18
Мексика дома встретилась с Ганой

177
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая сборная Мексики провела товарищеский матч против Ганы в преддверии домашнего чемпионата мира, который пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде.

Африканскую сборную мексиканцы принимали в городе Пуэбла на большой арене «Эстадио Куаутемок».

Сборная Мексики забила по одному мячу в каждом из таймов и завершила матч с комфортным результатом – 2:0.

После этого поединка Мексика проведет еще две контрольные встречи: против Австралии и Сербии. Сборная Ганы перед мундиалем запланировала матч с Уэльсом.

На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики будет играть в группе А (Чехия, ЮАР и Южная Корея), Гана попала в квартет L (Хорватия, Панама, Англия).

Товарищеский матч. 23 мая

Мексика – Гана – 2:0

Голы: Гутьеррес, 2, Мартинес, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Guillermo Martinez (Мексика), асcист Луис Ромо.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Гутьеррес (Мексика).
товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу сборная Ганы по футболу сборная Мексики по футболу
