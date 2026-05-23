Товарищеские матчи23 мая 2026, 17:18 | Обновлено 23 мая 2026, 17:19
Мексика – Гана – 2:0. Подготовка к ЧМ. Видео голов и обзор
В субботу, 23 мая 2026 года, состоялся товарищеский матч между национальными сборными Мексики и Ганы.
Матч прошел на стадионе «Эстадио Куатемок» в Пуэбле и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Обе команды сыграют на чемпионате мира 2026 года.
Голы: Гутьеррес, 2, Мартинес, 54
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Guillermo Martinez (Мексика), асcист Луис Ромо.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Гутьеррес (Мексика).
