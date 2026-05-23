  Суперзвезда из Челси. Преемник Гвардиолы определил главную цель Ман Сити
23 мая 2026, 00:01 | Обновлено 23 мая 2026, 01:08
Суперзвезда из Челси. Преемник Гвардиолы определил главную цель Ман Сити

Энцо Фернандес может летом пополнить состав горожан

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

25-летний полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес летом может сменить клуб.

Как сообщает корреспондент SkySport Флориан Плеттенберг, аргентинец в настоящее время является главной трансферной целью «Манчестер Сити» на летнее окно. Отмечается, что этот переход лично лоббирует бывший тренер «Челси» Энцо Мареска, который на следующей неделе официально должен заменить Пепа Гвардиолу на посту главного тренера «горожан».

Инсайдер подчеркивает, что первые контакты между игроком и клубом уже состоялись. У Марески с Фернандесом очень доверительные отношения.

На счету аргентинца 15 голов и 7 ассистов в 53 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт с «синими» рассчитан до 2032 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.

Андрей Плыгун Источник: Флориан Плеттенберг
Суперзірка і Супертренер! Напрацювали за тур до кінця чемпіонату аж 8-е - 9-е місце! Різниця між 1-м всього 30 очок! Браво!
