Суперзвезда из Челси. Преемник Гвардиолы определил главную цель Ман Сити

25-летний полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес летом может сменить клуб.

Как сообщает корреспондент SkySport Флориан Плеттенберг, аргентинец в настоящее время является главной трансферной целью «Манчестер Сити» на летнее окно. Отмечается, что этот переход лично лоббирует бывший тренер «Челси» Энцо Мареска, который на следующей неделе официально должен заменить Пепа Гвардиолу на посту главного тренера «горожан».

Инсайдер подчеркивает, что первые контакты между игроком и клубом уже состоялись. У Марески с Фернандесом очень доверительные отношения.

На счету аргентинца 15 голов и 7 ассистов в 53 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт с «синими» рассчитан до 2032 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 млн евро.