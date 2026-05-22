Романо назвал первого новичка Челси под руководством Алонсо
Валентин Барко покинет Страсбург
Аргентинский полузащитник французского «Страсбурга» Валентин Барко в скором времени перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «синие» достигли полной договоренности с 21-летним футболистом относительно летнего перехода. «Страсбург», который имеет общих владельцев с «Челси», не будет сопротивляться.
Барко должен стать первым игроком, подписанным при новом главном тренере команды Хаби Алонсо.
В сезоне 2025/26 Валентин Барко провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
🚨🔵 Chelsea agree deal to sign Valentín Barco, here we go! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
Agreement in place with the player as RC Strasbourg will let Barco go after impressive improvement this year.#CFC ready to proceed for the Argentinian midfielder from June. pic.twitter.com/n2i8ip6I6x
