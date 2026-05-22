22 мая 2026, 22:40 | Обновлено 22 мая 2026, 22:54
Романо назвал первого новичка Челси под руководством Алонсо

Валентин Барко покинет Страсбург

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский полузащитник французского «Страсбурга» Валентин Барко в скором времени перейдет в лондонский «Челси», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» достигли полной договоренности с 21-летним футболистом относительно летнего перехода. «Страсбург», который имеет общих владельцев с «Челси», не будет сопротивляться.

Барко должен стать первым игроком, подписанным при новом главном тренере команды Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Валентин Барко провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
