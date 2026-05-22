Конопля уже проходит медосмотр для Боруссии М. Известен срок контракта
Украинский фулбек переберется из «Шахтера» в Германию
Клуб немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах достиг полной договоренности по трансферу 26-летнего фулбека «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли.
Журналист Флориан Плеттенберг дополнил свой же инсайд новыми сведениями. Согласно ним, Конопля уже сегодня завершит прохождение медицинского осмотра в «Боруссии», куда переберется на правах свободного агента.
С немецким клубом Конопля заключит контракт со сроком действия до лета 2029 года.
Официальное объявление о сделке в настоящий момент готовится.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отпустит Коноплю бесплатно, оставив за собой 50% экономических прав на игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
