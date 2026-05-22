Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Германия
22 мая 2026, 19:33 | Обновлено 22 мая 2026, 20:28
5368
6

Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы

Конопля перейдет в «Боруссию» М

22 мая 2026, 19:33 | Обновлено 22 мая 2026, 20:28
5368
6 Comments
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля сменит клуб и присоединится к «Боруссии» Менхенгладбах, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны уже достигли полной договоренности о переходе. Футболист присоединится к немецкому клубу в качестве свободного агента и в ближайшее время должен пройти медосмотр.

В текущем сезоне 26-летний украинец провел 27 матчей, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.

По теме:
Кепа может покинуть Арсенал. На него претендует топовый клуб
ФОТО. Стало известно, под каким номером за Шахтер будет играть Мендоса
Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
Флориан Плеттенберг трансферы Боруссия Менхенгладбах Шахтер Донецк свободный агент трансферы Бундеслиги Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Футбол | 22 мая 2026, 15:35 37
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом

Динамо не удалось обойми принципиального соперника

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22 мая 2026, 01:23 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Футбол | 22.05.2026, 20:22
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Хоккей | 22.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І що він там буде робити, м'ячі подаватиме 😆 У "Боруссія, що зовсім
з глузду з'їхали,це не трансфер,це дупа!
Ответить
+1
Успехов в БМ👏👏👏
Ответить
+1
Заздрість - погана штука)
Ответить
+1
Да Проминяти ЛЧ на виживання В Бундеслігі це гарно 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ще літо не почалося! Хоча дванадцяте місце в бундес лізі то там ні єврокубків, ні учасників мундіалю очевидно. 
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 13
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем