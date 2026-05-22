Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля сменит клуб и присоединится к «Боруссии» Менхенгладбах, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны уже достигли полной договоренности о переходе. Футболист присоединится к немецкому клубу в качестве свободного агента и в ближайшее время должен пройти медосмотр.

В текущем сезоне 26-летний украинец провел 27 матчей, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.