  4. Реал позволил Винисиусу покинуть чемпионат Испании перед матчем 38-го тура
22 мая 2026, 14:59
Реал позволил Винисиусу покинуть чемпионат Испании перед матчем 38-го тура

Вингер королевскогот клуба отправится в Бразилию для подготовки к чемпионату мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 38-го тура чемпионат Испании против «Атлетика», который состоится 23 мая в 22:00 по киевскому времени.

Королевский клуб решил предоставить 25-летнему футболисту отпуск – игрок в ближайшее время покинет расположение «сливочных» и отправится в Бразилию, где будет готовиться к ЧМ-2026.

«Реал» потерял шансы на чемпионство, поэтому предстоящий поединок не имеет никакого турнирного значения. Винисиус пропустил тренировку своей команды и вернется к занятиям уже под руководством Карло Анчелотти.

Соперниками сборной Бразилии станут команды Марокко, Гаити и Шотландии. В июне «Seleção» проведут товарищеские матчи против Панамы и Египта.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Николай Тытюк Источник: ESPN
