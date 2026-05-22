  4. Усик лаконично обратился к Роналду после чемпионства Аль-Насра
Саудовская Аравия
22 мая 2026, 09:36 | Обновлено 22 мая 2026, 09:40
Усик лаконично обратился к Роналду после чемпионства Аль-Насра

Александр поздравил Криштиану

Instagram. Усик и Роналду

Украинский боксер Александр Усик поздравил Криштиану Роналду с завоеванием титула чемпиона Саудовской Аравии с Аль-Насром.

«Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой. Чемпионы», – сказал Усик.

За время выступлений за Аль-Наср Роналду забил 123 гола в 142 матчах. В нынешнем сезоне на его счету 28 мячей в 30 поединках чемпионата.

Олег Вахоцкий
