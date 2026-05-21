Стало известно, когда решится судьба Руха в украинском футболе

Как стало известно Sport.ua, 24 мая основатель и владелец ФК «Рух» Григорий Козловский в 14.00 официально сообщит о перспективах этой команды.

По имеющейся информации, «Рух» точно доиграет сезон и 24 мая в 30 туре УПЛ в гостях померяется силами с «Полесьем». Примет ли львовский клуб участие в переходных матчах с третьей командой Первой лиги за место в УПЛ станет известно как раз после встречи с Козловским.

В настоящее время команда Ивана Федыка занимает 14 место в чемпионате, набрав 21 очко.

Ранее стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ.