Стало известно, когда решится судьба Руха в украинском футболе
В настоящее время львовяне готовятся к поединку с «Полесьем»
Как стало известно Sport.ua, 24 мая основатель и владелец ФК «Рух» Григорий Козловский в 14.00 официально сообщит о перспективах этой команды.
По имеющейся информации, «Рух» точно доиграет сезон и 24 мая в 30 туре УПЛ в гостях померяется силами с «Полесьем». Примет ли львовский клуб участие в переходных матчах с третьей командой Первой лиги за место в УПЛ станет известно как раз после встречи с Козловским.
В настоящее время команда Ивана Федыка занимает 14 место в чемпионате, набрав 21 очко.
Ранее стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может перейти в «Ювентус»
Роман вернётся в «Олимпиакос»