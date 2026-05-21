Стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ

В четверг, 21 мая, стали известны даты стыковых матчей между командами Премьер-лиги и Первой лиги чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Противостояния за право сыграть в элитном дивизионе сезона 2026/27 состоится 5 и 9 июня. Точное время и состав участников определятся после того, как все команды проведут игры последнего тура в обеих лигах.

В плей-офф сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е места в УПЛ, и представители Первой лиги, которые разместятся на третьей и четвертой позициях.

В Премьер-лиге в стыковые матчи попадет львовский «Рух» (21 балл), 13-е место могут занять «Кудровка» (28), «Эпицентр» (31), «Оболонь» (31) и «Верес» (31).

В Первой лиге третье место могут занять «Черноморец» (59 баллов) или «Левый Берег» (57), четвертое – «Агробизнес» (49) или «Ингулец» (43). Командам этого дивизиона осталось сыграть два тура.

Турнирная таблица Премьер-лиги чемпионата Украины

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 29 22 6 1 71 - 20 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка 17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк 13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ 18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57 3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов 18.05.26 Заря 0:0 Полесье 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56 4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка 16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54 5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 1925 16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48 6 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс 17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47 7 Колос Ковалевка 29 12 10 7 29 - 25 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка 17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 46 8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря 18.05.26 Заря 0:0 Полесье 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 43 9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря 17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41 10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 1925 17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ 17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь 13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава 16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка 18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ 14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов 17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия 14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21 15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс 17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16 16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава 16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12 Полная таблица

Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины