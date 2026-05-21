Стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ
Команды встретятся 5 и 9 июня, чтобы определить, кто сыграет в элитном дивизионе сезона 2026/27
В четверг, 21 мая, стали известны даты стыковых матчей между командами Премьер-лиги и Первой лиги чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.
Противостояния за право сыграть в элитном дивизионе сезона 2026/27 состоится 5 и 9 июня. Точное время и состав участников определятся после того, как все команды проведут игры последнего тура в обеих лигах.
В плей-офф сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е места в УПЛ, и представители Первой лиги, которые разместятся на третьей и четвертой позициях.
В Премьер-лиге в стыковые матчи попадет львовский «Рух» (21 балл), 13-е место могут занять «Кудровка» (28), «Эпицентр» (31), «Оболонь» (31) и «Верес» (31).
В Первой лиге третье место могут занять «Черноморец» (59 баллов) или «Левый Берег» (57), четвертое – «Агробизнес» (49) или «Ингулец» (43). Командам этого дивизиона осталось сыграть два тура.
Турнирная таблица Премьер-лиги чемпионата Украины
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|29
|22
|6
|1
|71 - 20
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38 - 17
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|56
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52 - 45
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|47
|7
|Колос Ковалевка
|29
|12
|10
|7
|29 - 25
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|46
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40 - 35
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес
|43
|9
|Карпаты Львов
|29
|10
|11
|8
|39 - 29
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36 - 45
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|29
|3
|7
|19
|23 - 57
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23 - 74
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|12
Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|28
|25
|3
|0
|69 - 18
|23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|78
|2
|Черноморец
|28
|17
|8
|3
|40 - 19
|23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|59
|3
|Левый берег
|28
|17
|6
|5
|43 - 20
|22.05.26 13:00 Левый берег - Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег
|57
|4
|Агробизнес
|28
|15
|4
|9
|34 - 27
|23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|49
|5
|Ингулец
|28
|11
|10
|7
|38 - 28
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|43
|6
|Виктория
|28
|10
|6
|12
|37 - 35
|23.05.26 11:00 Виктория - Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|36
|7
|ЮКСА
|28
|9
|6
|13
|27 - 38
|23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|33
|8
|Пробой
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|23.05.26 11:00 Виктория - Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|33
|9
|Прикарпатье
|28
|8
|9
|11
|29 - 32
|23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|33
|10
|Нива Тернополь
|28
|8
|9
|11
|23 - 30
|23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег
|33
|11
|Феникс-Мариуполь
|28
|8
|8
|12
|29 - 32
|23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|32
|12
|Металлист
|27
|8
|7
|12
|27 - 33
|23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|31
|13
|Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28 - 31
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь
|30
|14
|Ворскла
|28
|7
|7
|14
|21 - 34
|23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|28
|15
|Подолье
|28
|4
|7
|17
|19 - 44
|23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов
|19
|16
|Металлург Зп
|27
|4
|6
|17
|16 - 53
|22.05.26 13:00 Левый берег - Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп
|18
