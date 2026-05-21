  4. Стало известно, когда состоятся стыковые матчи между Первой лигой и УПЛ
21 мая 2026, 12:12 | Обновлено 21 мая 2026, 12:42
Команды встретятся 5 и 9 июня, чтобы определить, кто сыграет в элитном дивизионе сезона 2026/27

В четверг, 21 мая, стали известны даты стыковых матчей между командами Премьер-лиги и Первой лиги чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Противостояния за право сыграть в элитном дивизионе сезона 2026/27 состоится 5 и 9 июня. Точное время и состав участников определятся после того, как все команды проведут игры последнего тура в обеих лигах.

В плей-офф сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е места в УПЛ, и представители Первой лиги, которые разместятся на третьей и четвертой позициях.

В Премьер-лиге в стыковые матчи попадет львовский «Рух» (21 балл), 13-е место могут занять «Кудровка» (28), «Эпицентр» (31), «Оболонь» (31) и «Верес» (31).

В Первой лиге третье место могут занять «Черноморец» (59 баллов) или «Левый Берег» (57), четвертое – «Агробизнес» (49) или «Ингулец» (43). Командам этого дивизиона осталось сыграть два тура.

Турнирная таблица Премьер-лиги чемпионата Украины

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 29 22 6 1 71 - 20 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
6 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47
7 Колос Ковалевка 29 12 10 7 29 - 25 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 46
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
Турнирная таблица Первой лиги чемпионата Украины

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 28 25 3 0 69 - 18 23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина 78
2 Черноморец 28 17 8 3 40 - 19 23.05.26 13:00 Буковина - Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой 59
3 Левый берег 28 17 6 5 43 - 20 22.05.26 13:00 Левый берег - Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег 57
4 Агробизнес 28 15 4 9 34 - 27 23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес 49
5 Ингулец 28 11 10 7 38 - 28 23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец 43
6 Виктория 28 10 6 12 37 - 35 23.05.26 11:00 Виктория - Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория 36
7 ЮКСА 28 9 6 13 27 - 38 23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория 33
8 Пробой 28 9 6 13 28 - 34 23.05.26 11:00 Виктория - Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой 33
9 Прикарпатье 28 8 9 11 29 - 32 23.05.26 13:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье 33
10 Нива Тернополь 28 8 9 11 23 - 30 23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег 33
11 Феникс-Мариуполь 28 8 8 12 29 - 32 23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец 32
12 Металлист 27 8 7 12 27 - 33 23.05.26 13:00 Металлист - ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина 31
13 Чернигов 26 8 6 12 28 - 31 23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь 30
14 Ворскла 28 7 7 14 21 - 34 23.05.26 13:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье 28
15 Подолье 28 4 7 17 19 - 44 23.05.26 13:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов 19
16 Металлург Зп 27 4 6 17 16 - 53 22.05.26 13:00 Левый берег - Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп 18
Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо
ЛНЗ готовится к Лиге конференций и оформил трансфер известного защитника
Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
