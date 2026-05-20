Луис Энрике назвал Арсенал лучшим в мире в конкретном аспекте игры

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике в преддверии финала Лиги чемпионов комплиментарно высказался об «Арсенале». Два гранда встретятся в Будапеште 30 мая, чтобы определить, кто станет королем Европы.

На пресс-конференции в среду Энрике выразил восхищение работой своего соотечественника Микеля Артеты в Северном Лондоне. «Я думаю, «Арсенал» заслужил победу в лиге – у него был блестящий сезон», – сказал Энрике. «Мы уже играли против этого «Арсенала», поэтому знаем, на что он способен. Без мяча это лучшая команда в мире, а с мячом она может забивать много. Это прекрасное сочетание».

Год назад «ПСЖ» и «Арсенал» пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов, и французы одержали победу со счетом 3:1 по сумме двух матчей, а затем разгромили «Интер» со счетом 5:0 в финале.