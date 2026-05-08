  4. 6 испанских тренеров вывели команды в финалы еврокубков в сезоне 2025/26
08 мая 2026, 12:02 | Обновлено 08 мая 2026, 12:55
6 испанских тренеров вывели команды в финалы еврокубков в сезоне 2025/26

4 испанца осуществили это с мужскими командами, 2 – с женскими

Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу 6 испанских тренеров добрались до финальных матчей еврокубков в сезоне 2025/26 во главе своих команд.

4 тренера из Испании вывели мужские команды в финалы, 2 – женские.

Отметим, кому, с каким клубом и в каком турнире удалось подобное достижение в текущем сезоне.

Испанские тренеры в финалах еврокубков в сезоне 2025/26

  • Лига чемпионов: Микель Артета (Арсенал), Луис Энрике (ПСЖ)
  • Лига Европы: Унаи Эмери (Астон Вилла)
  • Лига конференций: Иньиго Перес (Райо Вальекано)
  • Женская Лига чемпионов: Пере Ромеу Суньер (Барселона), Хонатан Хиральдес (Лион)
