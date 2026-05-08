Другие новости08 мая 2026, 12:02 | Обновлено 08 мая 2026, 12:55
6 испанских тренеров вывели команды в финалы еврокубков в сезоне 2025/26
4 испанца осуществили это с мужскими командами, 2 – с женскими
Сразу 6 испанских тренеров добрались до финальных матчей еврокубков в сезоне 2025/26 во главе своих команд.
4 тренера из Испании вывели мужские команды в финалы, 2 – женские.
Отметим, кому, с каким клубом и в каком турнире удалось подобное достижение в текущем сезоне.
Испанские тренеры в финалах еврокубков в сезоне 2025/26
- Лига чемпионов: Микель Артета (Арсенал), Луис Энрике (ПСЖ)
- Лига Европы: Унаи Эмери (Астон Вилла)
- Лига конференций: Иньиго Перес (Райо Вальекано)
- Женская Лига чемпионов: Пере Ромеу Суньер (Барселона), Хонатан Хиральдес (Лион)
