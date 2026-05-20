«Не умеют играть и другим не дают»: Коноплянка назвал худших соперников

Бывший игрок «Днепра», «Шальке», «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о самых сложных соперниках в своей карьере.

«Давайте возьмем «Атлетико», которые не умеют играть в футбол, да и другим не дают. «Ювентус». И давайте «Баварию» – помню, как в одной игре не дали даже мяч потрогать. Из игроков – Карвахаль – это такой питбуль, который просто все голеностопы тебе откусит. Из Украины, я помню, в «Динамо» Киев был Данило Сильва. Третьего возьмем... Давайте Уокера», – сказал бывший футболист.