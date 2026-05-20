20 мая 2026, 20:47
«Не умеют играть и другим не дают»: Коноплянка назвал худших соперников

У Евгения остались не самые приятные воспоминания об Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший игрок «Днепра», «Шальке», «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о самых сложных соперниках в своей карьере.

«Давайте возьмем «Атлетико», которые не умеют играть в футбол, да и другим не дают. «Ювентус». И давайте «Баварию» – помню, как в одной игре не дали даже мяч потрогать. Из игроков – Карвахаль – это такой питбуль, который просто все голеностопы тебе откусит. Из Украины, я помню, в «Динамо» Киев был Данило Сильва. Третьего возьмем... Давайте Уокера», – сказал бывший футболист.

Карьеру Коноплянка завершил в 2024 году. После этого Евгений создал собственную киберспортивную и медиакоманду, занимается агентской деятельностью.

Евгений Коноплянка Атлетико Мадрид Ювентус Бавария Дани Карвахаль Кайл Уокер Данило Силва
Андрей Плыгун Источник
