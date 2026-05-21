Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом. По информации итальянских СМИ, форвард попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», который уже провел первые переговоры о возможном трансфере.

Сообщается, что «бьянконери» планируют серьезно перестроить атакующую линию и ищут форварда с международным опытом. Именно поэтому кандидатура Довбика стала одним из приоритетов для туринского клуба.

Ситуация вокруг украинца обострилась после его возвращения на поле в римском дерби против «Лацио». Нападающий восстановился после длительной травмы, однако его будущее в столице Италии остается неопределенным.

«Ювентус» не является единственным претендентом на 28-летнего форварда. Довбик также привлекает внимание других клубов Серии А и имеет варианты продолжения карьеры за пределами Италии.

В «Роме» пока не приняли окончательного решения относительно будущего украинца.