ГАСПЕРИНИ: «Вы не представляете, через какие жертвы прошел Довбик»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возвращение украинского нападающего Артема Довбика после длительного восстановления после травмы.

«Он наконец-то вернулся в команду, снова начал работать. Очень приятно видеть его на поле. Вы даже не представляете, через какие жертвы проходят эти ребята вместе с медицинским штабом, чтобы восстановиться после столь длительной травмы.

Непросто думать о том, что он уже завтра сможет сыграть, ведь вне футбола он был очень много месяцев. Но само возвращение в игру – уже очень позитивный момент», – сказал Джан Пьеро Гасперини.