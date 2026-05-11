Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Жаль, что он выбыл на столько месяцев»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Пармой» (3:2) в матче 36-го тура Серии А:

«Я выигрывал в добавленное время, но очень редко мне приходилось переходить от счета 1:2 к победе 3:2. Сегодня впервые я не смотрел на пенальти. Я смотрел на наших болельщиков: если бы они праздновали, это означало бы, что мы забили, но в конце концов это показали на большом экране, так что я все равно увидел.

Я никогда не считаю, что матч закончился, пока арбитр не даст финальный свисток. Но, конечно, это была сложная ситуация, времени оставалось мало, и мы уступали. Я думал о наших моментах и о невероятных сейвах Сузуки. Я также думал о Лиге конференций.

На этом этапе сезона это нелегко. Игроки могут играть ниже своих возможностей, потому что меняются ставки и уровень давления. Мы пропустили очень плохой гол. Мяч пролетел между тремя игроками, и «Парма» обрела уверенность. Стреффецца провел великолепный матч, но эти ключевые моменты действительно раздражают, потому что их можно было избежать. Снова выйти вперед против команды, которая обрела уверенность, после того как мы потратили столько энергии, было нелегко. У нас было три или четыре отличных момента, которые мы не смогли реализовать, а вместо этого пропустили два гола. Создавалось впечатление, что все пойдет не в нашу пользу. Дух этой команды действительно достоин похвалы. У нас было множество угловых, и наконец мы реализовали один, когда матч подходил к концу. Мы совершили невероятный камбэк, и для меня это был очевидный пенальти. Я понимаю, как должна чувствовать себя «Парма», ведь такое поражение — это настоящая трагедия. Однако мы заслужили эту победу. Мы показали хорошую игру против очень сильного и мотивированного соперника.

Что касается пенальти: в этом есть своя техника: все шли к Дибале, чтобы отвлечь его. Когда они отошли, мы передали мяч Малену. Он тихий, немногословный. Очень хорошо прижился. Он не лидер, но выдающийся игрок. Всегда выглядит спокойным и очень переживает. Чрезвычайно мотивирован. Поднял уровень нашей команды, и мы его очень полюбили.

Дибала? Жаль, что он выбыл на столько месяцев. Надеемся, это не обернется против нас. Пауло играл очень хорошо, прежде чем ему пришлось прекратить играть на три месяца. Я был уверен, что это будет выдающийся сезон для него, потому что видел, как он играет на чрезвычайно высоком уровне, так что это действительно досадно. Но теперь он вернулся. Кроме того, он полон энергии: он оставался свежим и острым вплоть до конца матча».