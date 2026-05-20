Украина. Премьер лига20 мая 2026, 18:01 |
303
0
Dorofeeva, Скрипка и Лисапетный Батальон поздравят с медалями клуб УПЛ
Футболистов черкасской команды ЛНЗ будут поздравлять звезды эстрады
20 мая 2026, 18:01 |
303
0
После победы над «Полтавой» (2:0) на прошлой неделе черкасский ЛНЗ гарантировал себе призовое место за три тура до конца сезона в Премьер-лиге. Также команда Виталия Пономарева сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне.
После окончания последнего матча чемпионата Украины футболистов черкасской команды будут приветствовать звезды эстрады – Dorofeeva, Олег Скрипка, Лисапетный Батальон и другие.
Клуб приглашает болельщиков на Соборную площадь 24 мая в 18:30.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 23
Шевченко нравится Забарный
Футбол | 20 мая 2026, 16:24 9
Андрей Воробей спрогнозировал итоговый счет финального матча Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо»
Футбол | 20.05.2026, 07:56
Футбол | 20.05.2026, 09:53
Футбол | 20.05.2026, 16:54
Комментарии 0
Популярные новости
18.05.2026, 20:12 7
19.05.2026, 00:43 57
19.05.2026, 03:22
19.05.2026, 09:13 16
19.05.2026, 04:44 15
19.05.2026, 08:16 2
19.05.2026, 07:27 14
19.05.2026, 14:14 19