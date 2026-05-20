Dorofeeva, Скрипка и Лисапетный Батальон поздравят с медалями клуб УПЛ

После победы над «Полтавой» (2:0) на прошлой неделе черкасский ЛНЗ гарантировал себе призовое место за три тура до конца сезона в Премьер-лиге. Также команда Виталия Пономарева сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне.

После окончания последнего матча чемпионата Украины футболистов черкасской команды будут приветствовать звезды эстрады – Dorofeeva, Олег Скрипка, Лисапетный Батальон и другие.

Клуб приглашает болельщиков на Соборную площадь 24 мая в 18:30.