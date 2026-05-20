  Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины

Тренер хочет видеть в команде Забарного

Португальский тренер Жозе Моуриньо уже приступил к формированию трансферных планов после возвращения в мадридский «Реал». Как сообщают зарубежные СМИ, португальский специалист хочет видеть в команде защитника ПСЖ и сборной Украины Илью Забарного.

По информации источника, имя украинца стало неожиданностью в списке футболистов, которых Моуриньо якобы передал руководству «Реала». «Особенный» высоко оценивает игру Забарного и считает его одним из приоритетных вариантов для усиления обороны мадридцев.

В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Олійченко, там часом твої інсайди не повідомили, що Забарного номінували на "Золотого м'яча"?
Вже якщо вигадувати новини - то по-дорослому!!!
Ох і заголовки.. креативу нуль 
А якщо куплять, життя повне сюрпризів
Аффтор новости олейченко. 
прикольно было бы восстановить дуэт Забарный - Хюйсен
