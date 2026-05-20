Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Тренер хочет видеть в команде Забарного
Португальский тренер Жозе Моуриньо уже приступил к формированию трансферных планов после возвращения в мадридский «Реал». Как сообщают зарубежные СМИ, португальский специалист хочет видеть в команде защитника ПСЖ и сборной Украины Илью Забарного.
По информации источника, имя украинца стало неожиданностью в списке футболистов, которых Моуриньо якобы передал руководству «Реала». «Особенный» высоко оценивает игру Забарного и считает его одним из приоритетных вариантов для усиления обороны мадридцев.
В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.
Вже якщо вигадувати новини - то по-дорослому!!!