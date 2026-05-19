Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 18:57 | Обновлено 19 мая 2026, 18:58
297
0

Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив

Бар Лин продолжить выступать за украинскую команду

19 мая 2026, 18:57 | Обновлено 19 мая 2026, 18:58
297
0
Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив
ФК Кривбасс. Бар Лин

«Кривбасс» выкупит у «Маккаби» Тель-Авив контракт израильского полузащитника Бар Лина. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, криворожский после годичной аренды хавбека принял решение выкупить его контракт у израильского клуба. Учтоянется, что этот переход является инвестицией на будущую перепродажу.

В текущем сезоне на счету Бар Лина 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» готовится остаться без лидеров.

По теме:
Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Тимур БУТЕНКО: «Мы могли побеждать и должны были побеждать»
Бар Лин трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог чемпионат Израиля по футболу ТаТоТаке Маккаби Тель-Авив
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 13
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Футбол | 19 мая 2026, 16:15 7
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции

Украинский защитник продемонстрировал отличную статистику

Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Футбол | 19.05.2026, 08:42
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Футбол | 18.05.2026, 22:49
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Футбол | 19.05.2026, 18:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 6
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем