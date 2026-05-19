Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив

«Кривбасс» выкупит у «Маккаби» Тель-Авив контракт израильского полузащитника Бар Лина. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, криворожский после годичной аренды хавбека принял решение выкупить его контракт у израильского клуба. Учтоянется, что этот переход является инвестицией на будущую перепродажу.

В текущем сезоне на счету Бар Лина 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» готовится остаться без лидеров.