Кривбасс выкупит контракт полузащитника у Маккаби Тель-Авив
Бар Лин продолжить выступать за украинскую команду
«Кривбасс» выкупит у «Маккаби» Тель-Авив контракт израильского полузащитника Бар Лина. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, криворожский после годичной аренды хавбека принял решение выкупить его контракт у израильского клуба. Учтоянется, что этот переход является инвестицией на будущую перепродажу.
В текущем сезоне на счету Бар Лина 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» готовится остаться без лидеров.
