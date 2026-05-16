Кривбасс готовится остаться без лидеров

У «Кривбасса» есть шансы занять пятое место в чемпионате Украины по итогам футбольного сезона 2025/26. Но вряд ли команда будет той же после летней паузы.

«Кривбасс», вероятно, будет продавать лидеров, а после этого – смотреть по ситуации. Команду покинут Карлос Парако, Иван Дибанго, Александр Кемкин и Бар Лин. Есть вероятность, что новые команды найдут Глейкер Мендоса и Андрусв Араухо, но за них нужно заплатить кругленькую сумму, и пока претендентов на это нет.

Лидеры криворожской команды оцениваются в 0,8 – 1,5 млн евро каждый.