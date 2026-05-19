  4. Фиаско Димитрова. Григор впервые за 15 лет не сыграет в основе Ролан Гаррос
19 мая 2026, 17:31 | Обновлено 19 мая 2026, 17:33
Фиаско Димитрова. Григор впервые за 15 лет не сыграет в основе Ролан Гаррос

Болгарин проиграл на старте квалификации Жайме Фарии

Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 170) проиграл в стартовом поединке квалификации на Открытом чемпионате Франции 2026.

Димитров потерпел поражение от португальца Жайме Фарии (ATP 117) в трех сетах за 2 часа и 48 минут – 6:3, 5:7, 6:7 (6:10).

Это была первая очная встреча игроков.

Димитров дважды не подал на матч. При счете 5:3 во втором сете и 5:4 в третьем.

В этом году, из-за падения в рейтинге (ATP 170) после тяжелой травмы грудной мышцы, которую он получил на Уимблдон-2025 в матче против Янника Синнера, Григор был вынужден начать выступление на РГ с квалификации.

Ранее Димитров стабильно выступал в основе Мейджора с 2011 по 2025 года.

На Ролан Гаррос-2024 Димитров дошел до четвертьфинала, где проиграл Яннику Синнеру, а в 2025 году болгарин снялся с поединка первого круга из-за травмы задней поверхности бедра.

В полуфинале квалификации Фария сыграет с американцем Колтоном Смитом.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Жайме Фария [10] – Григор Димитров – 3:6, 7:5, 7:6 (10:6)

