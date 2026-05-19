Фиаско Димитрова. Григор впервые за 15 лет не сыграет в основе Ролан Гаррос
Болгарин проиграл на старте квалификации Жайме Фарии
Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 170) проиграл в стартовом поединке квалификации на Открытом чемпионате Франции 2026.
Димитров потерпел поражение от португальца Жайме Фарии (ATP 117) в трех сетах за 2 часа и 48 минут – 6:3, 5:7, 6:7 (6:10).
Это была первая очная встреча игроков.
Димитров дважды не подал на матч. При счете 5:3 во втором сете и 5:4 в третьем.
В этом году, из-за падения в рейтинге (ATP 170) после тяжелой травмы грудной мышцы, которую он получил на Уимблдон-2025 в матче против Янника Синнера, Григор был вынужден начать выступление на РГ с квалификации.
Ранее Димитров стабильно выступал в основе Мейджора с 2011 по 2025 года.
На Ролан Гаррос-2024 Димитров дошел до четвертьфинала, где проиграл Яннику Синнеру, а в 2025 году болгарин снялся с поединка первого круга из-за травмы задней поверхности бедра.
В полуфинале квалификации Фария сыграет с американцем Колтоном Смитом.
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Жайме Фария [10] – Григор Димитров – 3:6, 7:5, 7:6 (10:6)
