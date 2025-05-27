Четвертьфиналист РГ-2024 снялся с матча, в котором вел 2:0 по сетам

Болгарский теннисист и 17-й номер рейтинга АТР Григор Димитров досрочно завершил стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде болгарин вышел на корт против Итана Квинна (США, ATP 106). Димитров уверенно выиграл первые два сета, но в конце третьей партии травмировал заднюю поверхность бедра и на четвертый сет выйти уже не смог.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Итан Квинн (США) [Q] – Григор Димитров (Болгария) [16] – 2:6, 3:6, 6:2, RET., Димитров

Димитров и Квинн провели первое очное противостояние.

Григор в 2024 году сыграл в четвертьфинал Ролан Гаррос. В LIVE-рейтинге АТР Димитров уже идет 19-м и рискует покинуть топ-20 по окончанию мейджора.

Еще более неприятна выглядит статистика Григора: болгарин снимается с матчей на четвертом турнире Grand Slam подряд.

Квинн, который прошел квалификацию к РГ-2205 и впервые выступает на парижском слэме, во втором круге сыграет против лаки-лузера Александра Шевченко – в 1/64 финала казахстанец выбил Душана Лайовича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров