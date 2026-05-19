Клуб, из которого уволили Мальдеру, распродает игроков из-за провала сезона
Марсель не смог пробиться в Лигу чемпионов
Французский «Марсель» летом устроит масштабную распродажу игроков из-за неудачных результатов команды в текущем сезоне.
Источник сообщает, что руководство клуба решило выставить на трансфер ряд ключевых футболистов, поскольку «фокейцы» не сумели обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов. В частности, «Марсель» планирует продать полузащитника Квинтена Тимбера.
По итогам сезона «Марсель» занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
До февраля с командой работал нынешний главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, который исполнял роль ассистента Роберто Де Дзерби. Причиной отставки тренерского штаба стала нестабильная игра команды, а также многочисленные конфликты с игроками, которые жаловались на жесткие условия тренировок и специфические тактические требования итальянских тренеров.
Последней каплей, приведшей к увольнению штаба Де Дзерби, стало разгромное поражение в принципиальном противостоянии с ПСЖ (0:5).
