Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, из которого уволили Мальдеру, распродает игроков из-за провала сезона
Франция
19 мая 2026, 16:08 | Обновлено 19 мая 2026, 16:12
481
0

Клуб, из которого уволили Мальдеру, распродает игроков из-за провала сезона

Марсель не смог пробиться в Лигу чемпионов

19 мая 2026, 16:08 | Обновлено 19 мая 2026, 16:12
481
0
Клуб, из которого уволили Мальдеру, распродает игроков из-за провала сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Французский «Марсель» летом устроит масштабную распродажу игроков из-за неудачных результатов команды в текущем сезоне.

Источник сообщает, что руководство клуба решило выставить на трансфер ряд ключевых футболистов, поскольку «фокейцы» не сумели обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов. В частности, «Марсель» планирует продать полузащитника Квинтена Тимбера.

По итогам сезона «Марсель» занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

До февраля с командой работал нынешний главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, который исполнял роль ассистента Роберто Де Дзерби. Причиной отставки тренерского штаба стала нестабильная игра команды, а также многочисленные конфликты с игроками, которые жаловались на жесткие условия тренировок и специфические тактические требования итальянских тренеров.

Последней каплей, приведшей к увольнению штаба Де Дзерби, стало разгромное поражение в принципиальном противостоянии с ПСЖ (0:5).

По теме:
Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Экс-форвард Шахтера: «Я рад, что этих игроков вызвали в сборную Украины»
Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Андреа Мальдера трансферы Роберто Де Дзерби
Андрей Плыгун Источник: Sportsboom
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 09:13 15
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Футболист может перейти в «Арсенал»

Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Футбол | 19 мая 2026, 10:40 20
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов

Особым событиям сезона – особое название

Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Футбол | 18.05.2026, 22:49
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
Футбол | 19.05.2026, 13:34
Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 44
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 1
Бокс
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем