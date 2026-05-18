  4. Дембеле ушел с поля посреди матча. В ПСЖ прокомментировали
Франция
18 мая 2026, 18:31
Дембеле ушел с поля посреди матча. В ПСЖ прокомментировали

Усман Дембеле был заменен в качестве меры предосторожности

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не доиграл матч с «Парижем» в последнем туре Лиги 1 и покинул поле в середине первого тайма.

«Дембеле был заменен в качестве меры предосторожности из-за растяжения мышцы правой икры и останется под наблюдением врачей в течение следующих нескольких дней», – так прокомментировали травму обладателя «Золотого мяча» в парижском клубе.

Таким образом, пока нет данных о степени серьезности травмы 29-летнего француза. 30 мая ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Арсенала», а также летом – в финальной части чемпионата мира.

В 39 матчах сезона за «ПСЖ» Дембеле забил 19 голов и оформил 11 ассистов.

Оцените материал
