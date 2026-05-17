Следующий матч – финал Лиги чемпионов. Усман Дембеле получил повреждение
Вместо француза на поел в матче с Парижем вышел Гонсалу Рамуш
Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил травму.
Случилось это в поединке 34-го тура Лиги 1 с «ПСЖ».
На 27-й минуте встречи обладатель «Золотого мяча» был заменен из-за повреждения, вместо него на поле выше португальский бомбардир Гонсалу рамуш.
Уже 30 числа состоится финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».
В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле 39 матчей, в которых он успел отличиться 19 забитыми мячами и 11 ассистами.
