В Реале определили нового капитана после ухода Карвахаля

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде станет новым капитаном мадридского «Реала». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 27-летний футболист после ухода Дани Карвахаля из клуба получит повязку, даже несмотря на недавний конфликт с Орельном Тчуамени.

Будущее уругвайца, при этом, остается туманным – в его подписании заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Вице-капитаном «королевского клуба» станет бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».