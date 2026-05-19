В Реале определили нового капитана после ухода Карвахаля
Повязку получит Федерико Вальверде
Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде станет новым капитаном мадридского «Реала». Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, 27-летний футболист после ухода Дани Карвахаля из клуба получит повязку, даже несмотря на недавний конфликт с Орельном Тчуамени.
Будущее уругвайца, при этом, остается туманным – в его подписании заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
Вице-капитаном «королевского клуба» станет бразильский вингер Винисиус Жуниор.
Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
