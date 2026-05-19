  В Реале определили нового капитана после ухода Карвахаля
В Реале определили нового капитана после ухода Карвахаля

Повязку получит Федерико Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде станет новым капитаном мадридского «Реала». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 27-летний футболист после ухода Дани Карвахаля из клуба получит повязку, даже несмотря на недавний конфликт с Орельном Тчуамени.

Будущее уругвайца, при этом, остается туманным – в его подписании заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Вице-капитаном «королевского клуба» станет бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте «Реала».

Подключили мать игрока. Челси планирует осуществить супертрансфер из Реала
Провалился в МЮ, примет Бенфику. Трубин и Судаков узнали имя нового тренера
Жироне грозит вылет из элиты. Болельщики пришли на базу клуба
Дмитрий Вус Источник: El Chiringuito
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
