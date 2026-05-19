Жозе Моуриньо поставил крест на дорогом футболисте Реала
Португалец не рассчитывает на Эдуардо Камавингу
Португальский специалист Жозе Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский «Реал», уже поставил крест на одном из футболистов. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 65-летний коуч не рассчитывает на французского полузащитника Эдуардо Камавингу. на хавбека претендуют несколько клубов Английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне на счету Эдуардо Камавинги 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с тем, кого нужно подписать летом.
