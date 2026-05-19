Реал определился с тем, кого нужно подписать летом

Мадридский «Реал» намерен подписать нападающего. Об этом сообщает Хорхе Пихон.

По информации источника, руководство «сливочных» намерено летом выйти на трансферный рынок в поиске центрального нападающего.

Мадридский «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании – в активе подопечных Альваро Арбелоа 83 очка за 37 поединков. В Кубке, Суперкубке Испании и Лиге чемпионов команда также не сумела прийти к победе.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили подписать двух звезд «Манчестер Сити».