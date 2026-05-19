Реалу предложили подписать двух звезд Манчестер Сити

Два футболиста «Манчестер Сити» могут продолжить карьеру в составе «Реала». Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридскому гранду были предложены хорватский защитник Йошко Гвардиол и португальский полузащитник Бернарду Силва. У «сливочных» есть возможность их подписать.

Этим летом Бернарду Силва станет свободным агентом – он не продлил контракт с «Манчестер Сити». Что касается Йошко Гвардиола, то его соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2028 года.

