19 мая 2026, 10:21 | Обновлено 19 мая 2026, 11:16
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Манчестер Сити

Английский гранд возглавит Энцо Мареска

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский специалист Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полного устного согласия и в ближайшее время 43-летний коуч поставит подпись под трехлетним контрактом с «горожанами». У руля команды он заменит Пепа Гвардиолу, который летом покинет клуб спустя 10 лет работы в Манчестере.

Последним местом работы Энцо Марески был лондонский «Челси», который он покинул в январе 2026 года. С «синими» он завоевал Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Сити» с 77 набранными очками занимает второе место в таблице АПЛ. «Горожане» сумели завоевать Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
