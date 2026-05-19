Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Манчестер Сити
Английский гранд возглавит Энцо Мареска
Итальянский специалист Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли полного устного согласия и в ближайшее время 43-летний коуч поставит подпись под трехлетним контрактом с «горожанами». У руля команды он заменит Пепа Гвардиолу, который летом покинет клуб спустя 10 лет работы в Манчестере.
Последним местом работы Энцо Марески был лондонский «Челси», который он покинул в январе 2026 года. С «синими» он завоевал Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
«Манчестер Сити» с 77 набранными очками занимает второе место в таблице АПЛ. «Горожане» сумели завоевать Кубок Англии и Кубок английской лиги.
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w
