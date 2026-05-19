Бомбардир Челси отреагировал на непопадание в состав Бразилии на ЧМ-2026
Жоао Педро без обвинений высказался о ситуации
24-летний форвард лондонского «Челси» Жоао Педро мгновенно отреагировал на непопадание в состав сборной Бразилии на исторический чемпионат мира 2026 года.
Главный тренер сборной Карло Анчелотти проигнорировал нападающего, сделав выбор в пользу его конкурентов.
«Я всегда старался выкладываться на максимум. К сожалению, мне не удалось осуществить мечту – представлять свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, как всегда стараюсь быть.
Радость и разочарование – часть футбола. Желаю удачи всем, кто попал в сборную, а я буду еще одним болельщиком, который будет поддерживать команду в стремлении привезти домой шестой титул», – написал Жоао.
Педро летом 2025 года стал игроком лондонского клуба, перейдя из «Брайтона». Почти за год в составе «пенсионеров» нападающий провёл 52 матча, забил 23 мяча и отдал девять результативных передач.
