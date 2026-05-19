Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на ЧМ-26. Неймар едет на мундиаль!

66-летний итальянский специалист Карло Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026.

Звездный 34-летний форвард Сантоса Неймар включен в заявку селесао.

Из именитых атакующих игроков вместе с Бразилией на мундиаль также поедут Винисиус Жуниор (Реал) и Рафинья (Барселона). А вот Антони из Бетиса пропустит ЧМ, хотя в сезоне 2025/26 забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира 2026

Вратари: Алисон Бекер, Эдерсон, Вевертон Перейра да Силва.

Защитники: Дуглас Сантос, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Габриэл Магальяйнс, Рожер Ибаньес, Перейра Лео, Маркиньос, Уэсли Франса.

Полузащитники: Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Фабиньо, Данило дос Сантос де Оливейра.

Нападающие: Неймар, Луис Энрике, Эндрик, Габриэл Мартинелли, Игор Тьяго, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Райан Витор Симплисио Роша.