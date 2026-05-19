Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на ЧМ-26. Неймар едет на мундиаль!
Чемпионат мира
19 мая 2026, 00:40 | Обновлено 19 мая 2026, 00:57
355
1

Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на ЧМ-26. Неймар едет на мундиаль!

Карло оставил вне заявки Антони, из атакующих игроков также вызваны Рафинья, Вини, Эндрик

19 мая 2026, 00:40 | Обновлено 19 мая 2026, 00:57
355
1 Comments
Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на ЧМ-26. Неймар едет на мундиаль!
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

66-летний итальянский специалист Карло Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026.

Звездный 34-летний форвард Сантоса Неймар включен в заявку селесао.

Из именитых атакующих игроков вместе с Бразилией на мундиаль также поедут Винисиус Жуниор (Реал) и Рафинья (Барселона). А вот Антони из Бетиса пропустит ЧМ, хотя в сезоне 2025/26 забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира 2026

Вратари: Алисон Бекер, Эдерсон, Вевертон Перейра да Силва.

Защитники: Дуглас Сантос, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Габриэл Магальяйнс, Рожер Ибаньес, Перейра Лео, Маркиньос, Уэсли Франса.

Полузащитники: Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Фабиньо, Данило дос Сантос де Оливейра.

Нападающие: Неймар, Луис Энрике, Эндрик, Габриэл Мартинелли, Игор Тьяго, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Райан Витор Симплисио Роша.

По теме:
Только один игрок из топ-лиг. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ
Сенсационный дебютант чемпионата мира объявил заявку на турнир
ДАЛИЧ о выборе состава на ЧМ: «Сборная – это не момент, а процесс»
Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Неймар Винисиус Жуниор Рафинья Диас Эндрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Футбол | 18 мая 2026, 15:00 22
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю

Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18 мая 2026, 08:42 11
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»

Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 22:42
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
два гравця зініта. Просто позорисько. Все що потрібно знати про рівень збірной Бразиліі
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 11
Теннис
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 98
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 44
Бокс
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем