Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на ЧМ-26. Неймар едет на мундиаль!
Карло оставил вне заявки Антони, из атакующих игроков также вызваны Рафинья, Вини, Эндрик
66-летний итальянский специалист Карло Анчелотти назвал состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026.
Звездный 34-летний форвард Сантоса Неймар включен в заявку селесао.
Из именитых атакующих игроков вместе с Бразилией на мундиаль также поедут Винисиус Жуниор (Реал) и Рафинья (Барселона). А вот Антони из Бетиса пропустит ЧМ, хотя в сезоне 2025/26 забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира 2026
Вратари: Алисон Бекер, Эдерсон, Вевертон Перейра да Силва.
Защитники: Дуглас Сантос, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Габриэл Магальяйнс, Рожер Ибаньес, Перейра Лео, Маркиньос, Уэсли Франса.
Полузащитники: Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Фабиньо, Данило дос Сантос де Оливейра.
Нападающие: Неймар, Луис Энрике, Эндрик, Габриэл Мартинелли, Игор Тьяго, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Райан Витор Симплисио Роша.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»
Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году