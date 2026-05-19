Карло Анчелотти объяснил вызов Неймара на чемпионат мира

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил включение в заявку команды на чемпионат мира звездного вингера «Сантоса» Неймара:

«Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим запасным, а из-за тех качеств, которые он может привнести в команду. Пусть он сыграет минуту, пять или девяносто, или пробьет пенальти...

Мы выбрали этих игроков, потому что они что-то дадут команде. Насколько долго? Не знаю. Но качество этого времени — это наш главный фокус. То, как команда будет действовать как единое целое на поле».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Соперниками Бразилии на групповом этапе станут Шотландия, Гаити и Марокко.