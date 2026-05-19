Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВОЛОХАТЫЙ: «Мы давно ждали этого ощущения победы дома»
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 08:58 |
186
0

ВОЛОХАТЫЙ: «Мы давно ждали этого ощущения победы дома»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал победу над «Колосом»

19 мая 2026, 08:58 |
186
0
ВОЛОХАТЫЙ: «Мы давно ждали этого ощущения победы дома»
ФК Оболонь. Роман Волохатый

Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

– Роман, поздравляем с победой. Похоже, команда давно ждала этих эмоций после финального свистка?

– Да, я просто счастлив. Думаю, каждый в команде почувствовал эту радость и эмоции. Сегодня мы действительно отдали все силы на поле – это невероятные эмоции.

– Насколько решающим фактором сегодня было желание команды?

– Мы понимали ситуацию, у нас было две домашние игры, и она была очень тонкая. И желание, плюс тактические моменты, плюс борьба – все это сыграло свою роль. Думаю, мы выиграли закономерно.

– Твой гол в начале матча – ты сам шел в этот момент или просто сыграл по ситуации?

– У нас есть ребята с хорошим дальним ударом, и был акцент на добивании. Я играл как второй нападающий, «десятка» в разных формациях. Это момент, который форвард должен чувствовать. Я рад, что сегодня это почувствовал.

– Был еще момент во втором тайме, когда мог быть дубль. Чего не хватило?

– Мы это отрабатывали, я все видел и ждал этого момента. Просто немного не рассчитал отскок. Думал, что точно забью, но не получилось.

– В целом, какие ощущения после игры?

– Это невероятные эмоции. Мы давно ждали этого ощущения победы дома.

По теме:
ПОЛЕГЕНЬКО: «Такие матчи отнимают много сил»
«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
Его хотел Моуринью. Шахтер получил солидное предложение по игроку запаса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь Роман Волохатый
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19 мая 2026, 07:08 4
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18 мая 2026, 08:42 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»

Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году

Жена Реброва показала первое фото с мужем после залога за Ермака
Футбол | 19.05.2026, 01:08
Жена Реброва показала первое фото с мужем после залога за Ермака
Жена Реброва показала первое фото с мужем после залога за Ермака
В Полтаве после матча с Динамо заявили, что судья подарил гол Ярмоленко
Футбол | 19.05.2026, 05:02
В Полтаве после матча с Динамо заявили, что судья подарил гол Ярмоленко
В Полтаве после матча с Динамо заявили, что судья подарил гол Ярмоленко
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 27
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 95
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
18.05.2026, 15:05 44
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
18.05.2026, 07:04 5
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем