ВОЛОХАТЫЙ: «Мы давно ждали этого ощущения победы дома»
Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:
– Роман, поздравляем с победой. Похоже, команда давно ждала этих эмоций после финального свистка?
– Да, я просто счастлив. Думаю, каждый в команде почувствовал эту радость и эмоции. Сегодня мы действительно отдали все силы на поле – это невероятные эмоции.
– Насколько решающим фактором сегодня было желание команды?
– Мы понимали ситуацию, у нас было две домашние игры, и она была очень тонкая. И желание, плюс тактические моменты, плюс борьба – все это сыграло свою роль. Думаю, мы выиграли закономерно.
– Твой гол в начале матча – ты сам шел в этот момент или просто сыграл по ситуации?
– У нас есть ребята с хорошим дальним ударом, и был акцент на добивании. Я играл как второй нападающий, «десятка» в разных формациях. Это момент, который форвард должен чувствовать. Я рад, что сегодня это почувствовал.
– Был еще момент во втором тайме, когда мог быть дубль. Чего не хватило?
– Мы это отрабатывали, я все видел и ждал этого момента. Просто немного не рассчитал отскок. Думал, что точно забью, но не получилось.
– В целом, какие ощущения после игры?
– Это невероятные эмоции. Мы давно ждали этого ощущения победы дома.
