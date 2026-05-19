ВОЛОХАТЫЙ: «Мы давно ждали этого ощущения победы дома»

Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

– Роман, поздравляем с победой. Похоже, команда давно ждала этих эмоций после финального свистка?

– Да, я просто счастлив. Думаю, каждый в команде почувствовал эту радость и эмоции. Сегодня мы действительно отдали все силы на поле – это невероятные эмоции.

– Насколько решающим фактором сегодня было желание команды?

– Мы понимали ситуацию, у нас было две домашние игры, и она была очень тонкая. И желание, плюс тактические моменты, плюс борьба – все это сыграло свою роль. Думаю, мы выиграли закономерно.

– Твой гол в начале матча – ты сам шел в этот момент или просто сыграл по ситуации?

– У нас есть ребята с хорошим дальним ударом, и был акцент на добивании. Я играл как второй нападающий, «десятка» в разных формациях. Это момент, который форвард должен чувствовать. Я рад, что сегодня это почувствовал.

– Был еще момент во втором тайме, когда мог быть дубль. Чего не хватило?

– Мы это отрабатывали, я все видел и ждал этого момента. Просто немного не рассчитал отскок. Думал, что точно забью, но не получилось.

– В целом, какие ощущения после игры?

– Это невероятные эмоции. Мы давно ждали этого ощущения победы дома.