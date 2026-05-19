Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко нравится Забарный
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко является поклонником таланта «ПСЖ» Ильи Забарного, сообщает ТаТоТаке.
«Илья Забарный стал капитаном сборной Украины, потому что Андрей Шевченко давно занимается делами Забарного и является чуть ли не его агентом», – отмечает источник.
В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.
Ранее президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко высоко оценил исторический момент с участием вратаря Анатолия Трубина в составе «Бенфики» в Лиге чемпионов.
