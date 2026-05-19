Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко является поклонником таланта «ПСЖ» Ильи Забарного, сообщает ТаТоТаке.

«Илья Забарный стал капитаном сборной Украины, потому что Андрей Шевченко давно занимается делами Забарного и является чуть ли не его агентом», – отмечает источник.

В текущем сезоне в активе Забарного 36 матчей на клубном уровне и один забитый гол.

Ранее президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко высоко оценил исторический момент с участием вратаря Анатолия Трубина в составе «Бенфики» в Лиге чемпионов.