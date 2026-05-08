Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал

Президент УАФ вспомнил гол Трубина в ворота «Реала»

УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко высоко оценил исторический момент с участием вратаря Анатолия Трубина в составе «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Речь идет об эпизоде, когда Трубин в компенсированное время забил решающий гол, который помог лиссабонскому клубу пройти дальше в турнире.

«Трубин был невероятен, когда забил гол на последних секундах и вывел «Бенфику» в следующую стадию Лиги чемпионов. Ты почти никто никогда не ждешь от вратаря, чтобы он забивал в последний момент Я очень им горжусь», – отметил он.

Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
