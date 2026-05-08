Лига чемпионов | 08 мая 2026
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Президент УАФ вспомнил гол Трубина в ворота «Реала»
Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко высоко оценил исторический момент с участием вратаря Анатолия Трубина в составе «Бенфики» в Лиге чемпионов.
Речь идет об эпизоде, когда Трубин в компенсированное время забил решающий гол, который помог лиссабонскому клубу пройти дальше в турнире.
«Трубин был невероятен, когда забил гол на последних секундах и вывел «Бенфику» в следующую стадию Лиги чемпионов. Ты почти никто никогда не ждешь от вратаря, чтобы он забивал в последний момент Я очень им горжусь», – отметил он.
