Андрей ШЕВЧЕНКО: «У него была фантастическая техника и видение футбола»
Президент УАФ и президент «Бенфики» Руй Кошта продолжают поддерживать теплые отношения
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил программу Portugal Football Summit, организованную Португальской футбольной федерации.
Во время беседы легенда украинского футбола рассказал о своем общении с президентом «Бенфики», с которым делил раздевалку в «Милане» во время карьеры игрока:
«Мы до сих пор поддерживаем связь. Я очень рад, что Руй Кошта выбрал путь, который позволяет ему оставаться связанным с футболом. Мои отношения с ним всегда были невероятными.
С тех пор, как мы познакомились, он всегда был джентльменом. У него была фантастическая техника, класс, мощь, отличное видение футбола. Для меня было огромным удовольствием выходить с ним на поле и играть вместе», – признался Шевченко.
Кошта играл в «Милане» с 2001 по 2006 год и провел в составе итальянской команды 124 матча (шесть мячей). Шевченко защищал цвета «россонери» с июля 1999 по июнь 2009-го (с перерывом).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
