Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «У него была фантастическая техника и видение футбола»
Португалия
07 мая 2026, 23:44 |
951
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «У него была фантастическая техника и видение футбола»

Президент УАФ и президент «Бенфики» Руй Кошта продолжают поддерживать теплые отношения

07 мая 2026, 23:44 |
951
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У него была фантастическая техника и видение футбола»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил программу Portugal Football Summit, организованную Португальской футбольной федерации.

Во время беседы легенда украинского футбола рассказал о своем общении с президентом «Бенфики», с которым делил раздевалку в «Милане» во время карьеры игрока:

«Мы до сих пор поддерживаем связь. Я очень рад, что Руй Кошта выбрал путь, который позволяет ему оставаться связанным с футболом. Мои отношения с ним всегда были невероятными.

С тех пор, как мы познакомились, он всегда был джентльменом. У него была фантастическая техника, класс, мощь, отличное видение футбола. Для меня было огромным удовольствием выходить с ним на поле и играть вместе», – признался Шевченко.

Кошта играл в «Милане» с 2001 по 2006 год и провел в составе итальянской команды 124 матча (шесть мячей). Шевченко защищал цвета «россонери» с июля 1999 по июнь 2009-го (с перерывом).

По теме:
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
ШЕВЧЕНКО – о провале сборной Италии: «Что-то происходит за кулисами»
Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Руй Кошта (футболист) Андрей Шевченко
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07 мая 2026, 07:38 12
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба

Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07 мая 2026, 00:05 65
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене

Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07.05.2026, 15:00
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Футбол | 07.05.2026, 22:34
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
07.05.2026, 07:55 10
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем