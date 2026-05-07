Андрей ШЕВЧЕНКО: «У него была фантастическая техника и видение футбола»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко посетил программу Portugal Football Summit, организованную Португальской футбольной федерации.

Во время беседы легенда украинского футбола рассказал о своем общении с президентом «Бенфики», с которым делил раздевалку в «Милане» во время карьеры игрока:

«Мы до сих пор поддерживаем связь. Я очень рад, что Руй Кошта выбрал путь, который позволяет ему оставаться связанным с футболом. Мои отношения с ним всегда были невероятными.

С тех пор, как мы познакомились, он всегда был джентльменом. У него была фантастическая техника, класс, мощь, отличное видение футбола. Для меня было огромным удовольствием выходить с ним на поле и играть вместе», – признался Шевченко.

Кошта играл в «Милане» с 2001 по 2006 год и провел в составе итальянской команды 124 матча (шесть мячей). Шевченко защищал цвета «россонери» с июля 1999 по июнь 2009-го (с перерывом).