  4. Украинец, которого проигнорировал Мальдера, восстановился после травмы
19 мая 2026, 12:47 | Обновлено 19 мая 2026, 13:06
Украинец, которого проигнорировал Мальдера, восстановился после травмы

Александр Зубков сможет сыграть в составе «Трабзонспора» в финале Кубка Турции 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В пятницу, 22 мая, состоится финальный матч Кубка Турции 2025/26, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Коньяспор». Поединок начнется в 20:45 по киевскому времени.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке сообщил, что за несколько дней до важного противостояния в строй вернулся вингер сборной Украины Александр Зубков.

Футболист пропустил матч чемпионата Турции против «Генчлербирлиги» (0:3) из-за травмы, но успел восстановиться и тренировался вместе с командой на клубной базе.

Текке сообщил, что Зубков имеет высокие шансы выйти в стартовом составе финала Кубка Турции. В нынешнем сезоне вингер провел 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 ассистов.

Зубков не получил вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры, который заменил на этой должности Сергея Реброва. 31 мая «сине-желтые» встретятся с командой Польши.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
