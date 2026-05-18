Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины

Украинская ассоциация футбола обнародовала состав национальной сборной Украины на июньский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда проведет контрольные матчи.



Подопечные Андреа Мальдеры сыграют товарищеские матчи против Польши и Дании: встреча с поляками запланирована на 31 мая, а игра против датчан состоится 7 июня.

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет.

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Романчук.

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Геннадий Синчук.

Нападающие: Роман Яремчук, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Андрей Ярмоленко.

Резерв: Назар Волошин, Игорь Краснопир, Дмитрий Крыськив, Владимир Бражко, Максим Хлань.