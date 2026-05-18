  4. Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18 мая 2026, 12:30 | Обновлено 18 мая 2026, 12:58
В команде будет ряд дебютантов

УАФ. Андреа Мальдера

Украинская ассоциация футбола обнародовала состав национальной сборной Украины на июньский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда проведет контрольные матчи.

Подопечные Андреа Мальдеры сыграют товарищеские матчи против Польши и Дании: встреча с поляками запланирована на 31 мая, а игра против датчан состоится 7 июня.

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет.

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Романчук.

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Геннадий Синчук.

Нападающие: Роман Яремчук, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Андрей Ярмоленко.

Резерв: Назар Волошин, Игорь Краснопир, Дмитрий Крыськив, Владимир Бражко, Максим Хлань.

  

Ярмолі походу прощальний матч дадуть зіграти
Крім Миколенка всі центральні захисники. Будемо в три центральних тактично гоати, по ходу.
За Хланя - спасибо 
Без неожиднностей
тобто зібрався грати без правого захисника? 
Нах.я аж ЧОРТИРИ голкіпери? Ну нах.я??? Щоб нікого не образити?
Ще й нападників півкоманди 
Убрать немедленно привозов матвиенко и бондаря, а также запасного Бенфики сундукова. В остальном сойдет. Пока...
Сподіваюсь що натуралізує Віні Тобіаса
Полузащита мрак! Волошин в резерве, Цыганков стал нападающим!?
А де Роббі Юр? Чому не викликати? Чекають поки Шотландія натуралізує? 
Не хватает украинского Холланда
Ну ну, жодного футболіста не покликав в збірну
