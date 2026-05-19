  4. Арсенал – Бернли – 1:0. Хаверц на втором этаже. Видео гола и обзор
18.05.2026 22:00 – FT 1 : 0
19 мая 2026, 00:12 | Обновлено 19 мая 2026, 00:21
Арсенал – Бернли – 1:0. Хаверц на втором этаже. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал переиграл Бернли (1:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Единственный гол ударом головой забил Кай Хаверц на 37-й минуте, выиграв борьбу на втором этаже.

Подопечные Микеля Артеты одержали важную победу в гонке за чемпионство с Ман Сити.

Канониры опережают Ман Сити на 5 очков, но у горожан есть игра в запасе.

АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2026

Арсенал – Бернли – 1:0

Гол: Кай Хаверц, 37

Видео гола и обзор матча: 100 минут АПЛ

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Николай Степанов
Комментарии 0
