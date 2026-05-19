Арсенал – Бернли – 1:0. Хаверц на втором этаже. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 37-го тура Английской Премьер-лиги
18 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал переиграл Бернли (1:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Единственный гол ударом головой забил Кай Хаверц на 37-й минуте, выиграв борьбу на втором этаже.
Подопечные Микеля Артеты одержали важную победу в гонке за чемпионство с Ман Сити.
Канониры опережают Ман Сити на 5 очков, но у горожан есть игра в запасе.
АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2026
Арсенал – Бернли – 1:0
Гол: Кай Хаверц, 37
Видео гола и обзор матча: 100 минут АПЛ
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб
Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»