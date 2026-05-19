Арсенал – Бернли – 1:0. Хаверц на втором этаже. Видео гола и обзор

18 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал переиграл Бернли (1:0) на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Единственный гол ударом головой забил Кай Хаверц на 37-й минуте, выиграв борьбу на втором этаже.

Подопечные Микеля Артеты одержали важную победу в гонке за чемпионство с Ман Сити.

Канониры опережают Ман Сити на 5 очков, но у горожан есть игра в запасе.

АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2026

Арсенал – Бернли – 1:0

Гол: Кай Хаверц, 37

