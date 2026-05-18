Ключевой гол Хаверца. Арсенал переиграл Бернли и сделал шаг к трофею АПЛ
Канониры опережают Ман Сити на 5 очков, но у горожан есть игра в запасе
Вечером 18 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал переиграл Бернли (1:0) в поединке на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.
На 37-й минуте, выиграв борьбу на втором этаже, Кай Хаверц забил очень важный гол для Арсенала (1:0).
Подопечные Микеля Артеты одержали важную победа в гонке за чемпионство с Ман Сити.
Канониры опережают конкурентов на 5 очков, но у горожан есть игра в запасе.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).
У Арсенала впереди матч против Кристал Пэлас (24 мая), а Ман Сити сыграет против Борнмута (19 мая) и Астон Виллы (24 мая).
АПЛ. 37-й тур, 18 мая 2026
Арсенал – Бернли – 1:0
Гол: Кай Хаверц, 37
Арсенал: Райя, Москера, Салиба, Габриэл, Калафиори (Инкапье, 72), Эдегор (Субименди, 90+3), Райс, Эзе (Льюис-Скеллі, 73), Сака, Хаверц (Дьекереш, 73), Троссард (Мартинеллі, 90+3)
Бернлі: Вайсс (В), Уокер, Туанзебе, Естев (Хамфрис, 82), Лукас Пирес, Флорентину (Уорд-Праус, 78), Угочукву (Лоран, 71), Чауна (Бруун Ларсен, 82), Межбри (Амдуни, 70), Антони, Флемминг
Предупреждения: Хаверц, 37 – Межбри, 28, Флемминг, 90+1, Лукас Пирес, 90+4
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69 - 26
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал
|82
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75 - 32
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66 - 50
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54 - 48
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62 - 52
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56 - 52
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|55
|7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52 - 43
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон
|53
|8
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54 - 51
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|52
|9
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40 - 47
|24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|51
|10
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55 - 49
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|49
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53 - 53
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47 - 49
|24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45 - 51
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|49
|14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49 - 53
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40 - 49
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47 - 50
|24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46 - 55
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|38
|18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43 - 65
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм
|36
|19
|Бёрнли
|37
|4
|9
|24
|37 - 74
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26 - 67
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|19
