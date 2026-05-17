В понедельник, 18 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Арсенал



Чрезвычайно удачно складывается сезон для лондонского коллектива. После 36 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 79 баллов, благодаря которым она находится на вершине турнирной таблицы. Однако «Манчестер Сити», главный конкурент лондонцев, отстает всего на 2 очка. В Кубке Англии «канониры» не поразили, вылетев на стадии четвертьфинала от «Саутгемптона».



В Кубке лиги коллективу удалось квалифицироваться в финал, но там он уступил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В плей-офф Лиги чемпионов англичане обыграли «Байер», «Спортинг» и «Атлетико Мадрид», благодаря чему квалифицировались в финал, где будут противостоять «ПСЖ».



Бернли



А вот «бордовые» после удачного сезона в Чемпионшипе еще раз не смогли закрепиться в Премьер-лиге. За 36 туров чемпионата Англии коллектив смог набрать всего 21 балл, из-за чего и находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Официальный вылет в низший дивизион был подтвержден еще несколько туров назад, ведь расстояние от безопасной зоны составляет уже 17 очков.



В Кубке Англии клуб выбил «Миллволл» и квалифицировался в 1/16 финала, где уступил перволиговому «Мансфилду» со счетом 2:1.



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами очевидное преимущество имеет «Арсенал». На балансе лондонцев 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

«Арсенал» победил в 4/5 предыдущих играх.

За 5 предыдущих матчей «Арсенал» пропустил всего 1 гол.

«Бернли» не может победить уже 11 матчей подряд.

