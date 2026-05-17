Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
18.05.2026 22:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2026, 17:39 | Обновлено 17 мая 2026, 17:45
58
0

Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 18 мая в 22:00 по Киеву

17 мая 2026, 17:39 | Обновлено 17 мая 2026, 17:45
58
0
Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Арсенал

В понедельник, 18 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Арсенал

Чрезвычайно удачно складывается сезон для лондонского коллектива. После 36 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 79 баллов, благодаря которым она находится на вершине турнирной таблицы. Однако «Манчестер Сити», главный конкурент лондонцев, отстает всего на 2 очка. В Кубке Англии «канониры» не поразили, вылетев на стадии четвертьфинала от «Саутгемптона».

В Кубке лиги коллективу удалось квалифицироваться в финал, но там он уступил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В плей-офф Лиги чемпионов англичане обыграли «Байер», «Спортинг» и «Атлетико Мадрид», благодаря чему квалифицировались в финал, где будут противостоять «ПСЖ».

Бернли

А вот «бордовые» после удачного сезона в Чемпионшипе еще раз не смогли закрепиться в Премьер-лиге. За 36 туров чемпионата Англии коллектив смог набрать всего 21 балл, из-за чего и находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Официальный вылет в низший дивизион был подтвержден еще несколько туров назад, ведь расстояние от безопасной зоны составляет уже 17 очков.

В Кубке Англии клуб выбил «Миллволл» и квалифицировался в 1/16 финала, где уступил перволиговому «Мансфилду» со счетом 2:1.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами очевидное преимущество имеет «Арсенал». На балансе лондонцев 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Арсенал» победил в 4/5 предыдущих играх.
  • За 5 предыдущих матчей «Арсенал» пропустил всего 1 гол.
  • «Бернли» не может победить уже 11 матчей подряд.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют – нет, с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
18 мая 2026 -
22:00
Бёрнли
Обе забьют - нет 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Это ассист? АПЛ не засчитала голевую передачу Ярмолюка
334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ
«Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением
Арсенал Лондон Бернли Арсенал - Бернли прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Футбол | 17 мая 2026, 17:16 0
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба

У Алексея Хобленко вскоре истекает контракт

Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17 мая 2026, 08:14 0
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги

Александр не будет драться с Джейком Полом

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 17.05.2026, 13:25
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17.05.2026, 07:20
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 181
Теннис
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 9
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем