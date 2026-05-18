В первый раз в истории. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ-2026
ДР Конго выйдет на свой первый мундиаль в новейшей истории
Сборная ДР Конго определилась с заявкой из 26 футболистов на исторический чемпионат мира 2026.
Африканская команда впервые сыграет на мундиале после сенсационной победы над Нигерией в квалификации.
Среди звездных имен в составе сборной – Аарон Ван-Биссака из «Вест Хэма», Йоан Висса из «Ньюкасла» и Седрик Бакамбу из «Бетиса».
ДР Конго попала в группу K, где сыграет против Колумбии, Португалии и Узбекистана.
Заявка сборной ДР Конго на ЧМ-2026:
Вратари: Тимоти Фаюлу («Ноах»), Лионель Мпаси-Нзо («Гавр»), Маттье Эполо («Стандарт»).
Защитники: Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), Жедеон Калулу («Арис»), Артур Масуаку («Ланс»), Стив Капюади («Видзев» Лодзь), Роки Бушири («Хиберниан»), Аксель Туанзебе («Бернли»), Шансель Мбемба («Лилль»), Дилан Батубинсика («АЕ Лариса»), Жорис Кайембе-Диту («Генк»).
Полузащитники: Ноа Садики («Сандерленд»), Самюэль Мутуссами («Атромитос» Афины), Эдо Кайембе («Уотфорд»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Натанаэль Мбуку («Монпелье»), Брайан Сипенга («Кастельон»), Тео Бонгонда («Спартак»), Гаэль Какута («АЕ Лариса»).
Нападающие: Мешак Элиа («Аланьяспор»), Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Йоан Висса («Ньюкасл»).
📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) May 18, 2026
🌟 Le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 a retenu 26 Léopards 🐆 pour défendre les couleurs de la RD Congo à la phase finale de la Coupe du Monde 2026.
52 ans après, une nouvelle génération de Léopards s’apprête à porter les rêves de… pic.twitter.com/yWjQknmEn7
