Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 мая 2026, 19:12 | Обновлено 18 мая 2026, 19:15
В первый раз в истории. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ-2026

ДР Конго выйдет на свой первый мундиаль в новейшей истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная ДР Конго определилась с заявкой из 26 футболистов на исторический чемпионат мира 2026.

Африканская команда впервые сыграет на мундиале после сенсационной победы над Нигерией в квалификации.

Среди звездных имен в составе сборной – Аарон Ван-Биссака из «Вест Хэма», Йоан Висса из «Ньюкасла» и Седрик Бакамбу из «Бетиса».

ДР Конго попала в группу K, где сыграет против Колумбии, Португалии и Узбекистана.

Заявка сборной ДР Конго на ЧМ-2026:

Вратари: Тимоти Фаюлу («Ноах»), Лионель Мпаси-Нзо («Гавр»), Маттье Эполо («Стандарт»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), Жедеон Калулу («Арис»), Артур Масуаку («Ланс»), Стив Капюади («Видзев» Лодзь), Роки Бушири («Хиберниан»), Аксель Туанзебе («Бернли»), Шансель Мбемба («Лилль»), Дилан Батубинсика («АЕ Лариса»), Жорис Кайембе-Диту («Генк»).

Полузащитники: Ноа Садики («Сандерленд»), Самюэль Мутуссами («Атромитос» Афины), Эдо Кайембе («Уотфорд»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Натанаэль Мбуку («Монпелье»), Брайан Сипенга («Кастельон»), Тео Бонгонда («Спартак»), Гаэль Какута («АЕ Лариса»).

Нападающие: Мешак Элиа («Аланьяспор»), Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Йоан Висса («Ньюкасл»).

Звезда Реала в защите. Названа заявка сборной Австрии на ЧМ-2026
Букмекерская компания стала официальным спонсором ЧМ-2026
Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт
В 1974 вже грала на ЧС в Німеччині, як збірна Заїру
Хтось  сміявся з Кабо верде, Конго що вони на ЧС але по перше точно не факт що наша збірна перемогла б їх, по друге подивіться які клуби - 90% цих клубів за які грають гравці наші клуби програли б (і навіть Шахтар деяким  бо Ньюкасл Сандерленд Лілль Ланс це рівень не нижче Кристал Пелес)
