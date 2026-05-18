Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 18 до 24 мая

W75 Кошице (Словакия – грунт), ITF W75 WTT Slovak Open 2026

Одиночный разряд

Первый круг

Чагла Буюкакчай (Турция) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) и Кали Супова (Словакия) – Полина Бахмуткина (Бельгия) и Екатерина Овчаренко (4) – ТВА

W50 Пелхэм (Алабама, США – грунт), Pelham Racquet Club Women's Pro Classic

Одиночный разряд

Первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W50 Порторож (Словения – грунт), W50 Portoroz

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Джулия Дзоппас (Италия) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 1:6, 0:6

Второй круг

Брианна Сабо (Румыния, 5) – Кристина Возняк (Украина, 10) – ТВА

W35 Эстепона (Испания – хард), ENE Construccion Women's Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Стела Ленсина (Литва) – София Криворучко (Украина) – 0:6, 0:6

– 0:6, 0:6 Дарья Ставицкая (Украина) – Эрика Нилсен (Норвегия) – 2:6, 0:1 RET

Второй круг

Ана Сантуш (Португалия) – София Криворучко (Украина) – 3:6, 5:7

– 3:6, 5:7 Исабель Паскуаль (Испания) – Алеся Рева (Украина) – 6:1, 7:6 (10:8)

Полина Исакова (Украина, 7) – Хордина Фонт (Испания) – 7:5, 3:6, 7:10

Третий круг

София Криворучко (Украина) – Исабель Паскуаль (Испания) – 19.05, 11:00

W35 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Елизавета Труш (Украина) – Лоренца Кайтази (Хорватия) – 6:1, 6:1

Второй круг

Элена Корокозиди (Греция, 1) – Елизавета Труш (Украина) – 6:1, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Фалковска (Польша) – Мария Емшанова (Украина, уайлд-кард) – ТВА

W15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Анастасия Запарынюк (Украина. 2) – Александра Джокич (Сербия) – 6:1, 6:1

Второй круг

Анастасия Запарынюк (Украина. 2) – Ева Калладина (16) – 6:4, 4:6, 5:10

Парный разряд

Четвертьфинал

Мариана Игита (Колумбия) и Клара Вая (Сербия) или Карина Фладосик и Кристина Ковган – Стефания Бойика (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Елизавета Чайникова (Украина) – Айназ Долатабади (Иран, 11) – 6:3, 6:1

Второй круг

Мирабэль Тахири (США, 8) – Елизавета Чайникова (Украина) – 1:6, 5:7

Одиночный разряд

Первый круг

Елизавета Чайникова (Украина) – Пилар Бесерра (Аргентина, уайлд-кард) – ТВА

– Пилар Бесерра (Аргентина, уайлд-кард) – ТВА Мария Лазаренко (Украина, 5) – Гайя Маис (Италия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Эва Лопес (Австралия) и Мирабэль Тахири (США) – Елизавета Чайникова (Украина) и Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Градо (Италия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Маргарита Маркон (Италия) – Мария Дробышева (Украина. 12) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

Аурора Корви (Италия, уайлд-кард) – Дарья Есыпчук (Украина, 5) – ТВА

Парный разряд

Четвертьфинал

Марианна Агиоркастрити (Греция) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Амелия Брукс (Великобритания) и Алессия Попеску (Румыния) или Каролина Дибенедетто (Италия) и Грета Риццетто (Италия) – ТВА

W15 Цахкадзор (Армения – грунт), Tsaghkadzor Spring Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Клавдия Федосенкова (Украина) – Софи Гидачян (Армения) – 2:6, 3:6

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Серафима Васильева (Украина) – София Шангичева – w/o

Третий круг

Никола Копрживова (Чехия, 3) – Серафима Васильева (Украина) – w/o

Одиночный разряд

Первый круг