Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 18 до 24 мая
W75 Кошице (Словакия – грунт), ITF W75 WTT Slovak Open 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Чагла Буюкакчай (Турция) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Соболева (Украина) и Кали Супова (Словакия) – Полина Бахмуткина (Бельгия) и Екатерина Овчаренко (4) – ТВА
W50 Пелхэм (Алабама, США – грунт), Pelham Racquet Club Women's Pro Classic
Одиночный разряд
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W50 Порторож (Словения – грунт), W50 Portoroz
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джулия Дзоппас (Италия) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 1:6, 0:6
Второй круг
- Брианна Сабо (Румыния, 5) – Кристина Возняк (Украина, 10) – ТВА
W35 Эстепона (Испания – хард), ENE Construccion Women's Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Стела Ленсина (Литва) – София Криворучко (Украина) – 0:6, 0:6
- Дарья Ставицкая (Украина) – Эрика Нилсен (Норвегия) – 2:6, 0:1 RET
Второй круг
- Ана Сантуш (Португалия) – София Криворучко (Украина) – 3:6, 5:7
- Исабель Паскуаль (Испания) – Алеся Рева (Украина) – 6:1, 7:6 (10:8)
- Полина Исакова (Украина, 7) – Хордина Фонт (Испания) – 7:5, 3:6, 7:10
Третий круг
- София Криворучко (Украина) – Исабель Паскуаль (Испания) – 19.05, 11:00
W35 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Труш (Украина) – Лоренца Кайтази (Хорватия) – 6:1, 6:1
Второй круг
- Элена Корокозиди (Греция, 1) – Елизавета Труш (Украина) – 6:1, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Фалковска (Польша) – Мария Емшанова (Украина, уайлд-кард) – ТВА
W15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Запарынюк (Украина. 2) – Александра Джокич (Сербия) – 6:1, 6:1
Второй круг
- Анастасия Запарынюк (Украина. 2) – Ева Калладина (16) – 6:4, 4:6, 5:10
Парный разряд
Четвертьфинал
- Мариана Игита (Колумбия) и Клара Вая (Сербия) или Карина Фладосик и Кристина Ковган – Стефания Бойика (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина, 2) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Чайникова (Украина) – Айназ Долатабади (Иран, 11) – 6:3, 6:1
Второй круг
- Мирабэль Тахири (США, 8) – Елизавета Чайникова (Украина) – 1:6, 5:7
Одиночный разряд
Первый круг
- Елизавета Чайникова (Украина) – Пилар Бесерра (Аргентина, уайлд-кард) – ТВА
- Мария Лазаренко (Украина, 5) – Гайя Маис (Италия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Эва Лопес (Австралия) и Мирабэль Тахири (США) – Елизавета Чайникова (Украина) и Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Градо (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Маргарита Маркон (Италия) – Мария Дробышева (Украина. 12) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Аурора Корви (Италия, уайлд-кард) – Дарья Есыпчук (Украина, 5) – ТВА
Парный разряд
Четвертьфинал
- Марианна Агиоркастрити (Греция) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Амелия Брукс (Великобритания) и Алессия Попеску (Румыния) или Каролина Дибенедетто (Италия) и Грета Риццетто (Италия) – ТВА
W15 Цахкадзор (Армения – грунт), Tsaghkadzor Spring Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Клавдия Федосенкова (Украина) – Софи Гидачян (Армения) – 2:6, 3:6
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Серафима Васильева (Украина) – София Шангичева – w/o
Третий круг
- Никола Копрживова (Чехия, 3) – Серафима Васильева (Украина) – w/o
Одиночный разряд
Первый круг
- Серафима Васильева (Украина) – ТВА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мейджор в Париже покажут телеканалы Eurosport с украинским комментированием от MEGOGO
Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году