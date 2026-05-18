Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 18 до 24 мая.
М25 Матаро (Испания – грунт), V Torneig Internacional Ciudad De Mataro
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Антон Марченко (Украина) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 3:6, 10:4
Второй круг
- Антон Марченко (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 10) – ТВА
М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Хон Эчеверрия (Испания) – Вадим Урсу (Украина, 5) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Ори Хилел (Израиль) и Иван Молгин – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – 5:7, 2:6
Второй круг
- Александр Бинда (Италия) и Даниил Остапенков (1) или Святослав Лутковский и Евгений Филиппов – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – ТВА
М25 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Константин Мантач (Украина, 4) – Янис Петерханс (Швейцария) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:10
- Иван Пономарев (Казахстан) – Артем Подорожный (Украина, 9) – w/o
Второй круг
- Матей Сабанов (Сербия) – Артем Подорожный (Украина, 9) – 7:5, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Никита Маштаков (Украина) – Вячеслав Белинский (Украина, 4) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Карло Кайин (Хорватия) и Карл Овербек (Дания, 4) – Вячеслав Белинский (Украина) и Йосип Симундзаа (Хорватия) – ТВА
- Дуйе Марковина (Австралия) и Никита Маштаков (Украина) – Томас Фэнкатт (Австралия) и Аджит Раи (Новая Зеландия, 3) – ТВА
М15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Георгий Шилов (Украина) – Хенри де Келенар (Бельгия) – 6:0, 6:1
- Родион Четвериков (Украина) – Лазар Никодиевич (Швейцария, уайлд-кард) – 6:1, 6:3
Второй круг
- Георгий Шилов (Украина) – Пабло Ауньон (Испания, 14) – 4:6, 6:2, 6:10
- Родион Четвериков (Украина) – Тим Вайсман (Израиль. 12) – 4:6, 5:7
М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 6 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дмитрий Соляев (Украина) – Махир Далвани (США) – 0:6, 6:3, 10:2
- Максим Корчак (Украина) – Фади Вадие (Египет) – w/o
Второй круг
- Рахул Локеш (Индия) – Павел Боднарчук (Украина) – ТВА
- Дмитрий Соляев (Украина) – Ритеш Дубей (Индия) – ТВА
- Джованни Курти (Италия) – Василий Макаренко (Украина, 13) – ТВА
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Боран Бариолу (Турция) – Андрей Билата (Украина) – w/o
Второй круг
- Барни Фицпатрик (Великобритания, 4) – Андрей Билата (Украина) – 6:1, 6:0
М15 Добой (Босния – грунт), Doboj Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артем Худа (Украина) – Иван Ангелов (Украина) – 6:2, 6:0
- Урош Манасиевич (Босния) – Игорь Малаков (Украина) – 3:6, 3:6
- Степан Бойко (Украина) – Симон Длоссы (Словакия) – 3:6, 0:6
Второй круг
- Элиас Вернер (Германия, 1) – Артем Худа (Украина) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:10
- Вук Радженович (Сербия, 3) – Игорь Малаков (Украина) – 6:0, 6:3
Третий круг
- Артем Худа (Украина) – Ариан Барбич (Германия, 9) – 19.05
Одиночный разряд
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – Николас Ифи (Бельгия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Якопо Биллардо (Италия) и Луиджи Валлетта (Италия) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Амори Ренель (Франция) – 19.05, не ранее 14:00
М15 Клагенфурт (Австрия – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – Пит Пинтер (Австрия, уайлд-кард) – ТВА
М15 Бухарест (Румыния – грунт), Ioana Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Захар Бондарец (Украина) – Матеи Партал (Румыния) – 1:6, 3:6
