Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05

18 мая 2026, 18:30
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 18 до 24 мая.

М25 Матаро (Испания – грунт), V Torneig Internacional Ciudad De Mataro

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Антон Марченко (Украина) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 3:6, 10:4

Второй круг

  • Антон Марченко (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 10) – ТВА

М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Хон Эчеверрия (Испания) – Вадим Урсу (Украина, 5) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Ори Хилел (Израиль) и Иван Молгин – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – 5:7, 2:6

Второй круг

  • Александр Бинда (Италия) и Даниил Остапенков (1) или Святослав Лутковский и Евгений Филиппов – Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – ТВА

М25 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Константин Мантач (Украина, 4) – Янис Петерханс (Швейцария) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:10
  • Иван Пономарев (Казахстан) – Артем Подорожный (Украина, 9) – w/o

Второй круг

  • Матей Сабанов (Сербия) – Артем Подорожный (Украина, 9) – 7:5, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Никита Маштаков (Украина)Вячеслав Белинский (Украина, 4) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Карло Кайин (Хорватия) и Карл Овербек (Дания, 4) – Вячеслав Белинский (Украина) и Йосип Симундзаа (Хорватия) – ТВА
  • Дуйе Марковина (Австралия) и Никита Маштаков (Украина) – Томас Фэнкатт (Австралия) и Аджит Раи (Новая Зеландия, 3) – ТВА

М15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Георгий Шилов (Украина) – Хенри де Келенар (Бельгия) – 6:0, 6:1
  • Родион Четвериков (Украина) – Лазар Никодиевич (Швейцария, уайлд-кард) – 6:1, 6:3

Второй круг

  • Георгий Шилов (Украина) – Пабло Ауньон (Испания, 14) – 4:6, 6:2, 6:10
  • Родион Четвериков (Украина) – Тим Вайсман (Израиль. 12) – 4:6, 5:7

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 6 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дмитрий Соляев (Украина) – Махир Далвани (США) – 0:6, 6:3, 10:2
  • Максим Корчак (Украина) – Фади Вадие (Египет) – w/o

Второй круг

  • Рахул Локеш (Индия) – Павел Боднарчук (Украина) – ТВА
  • Дмитрий Соляев (Украина) – Ритеш Дубей (Индия) – ТВА
  • Джованни Курти (Италия) – Василий Макаренко (Украина, 13) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Боран Бариолу (Турция) – Андрей Билата (Украина) – w/o

Второй круг

  • Барни Фицпатрик (Великобритания, 4) – Андрей Билата (Украина) – 6:1, 6:0

М15 Добой (Босния – грунт), Doboj Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Артем Худа (Украина) – Иван Ангелов (Украина) – 6:2, 6:0
  • Урош Манасиевич (Босния) – Игорь Малаков (Украина) – 3:6, 3:6
  • Степан Бойко (Украина) – Симон Длоссы (Словакия) – 3:6, 0:6

Второй круг

  • Элиас Вернер (Германия, 1) – Артем Худа (Украина) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:10
  • Вук Радженович (Сербия, 3) – Игорь Малаков (Украина) – 6:0, 6:3

Третий круг

  • Артем Худа (Украина) – Ариан Барбич (Германия, 9) – 19.05

Одиночный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – Николас Ифи (Бельгия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Якопо Биллардо (Италия) и Луиджи Валлетта (Италия) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Амори Ренель (Франция) – 19.05, не ранее 14:00

М15 Клагенфурт (Австрия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – Пит Пинтер (Австрия, уайлд-кард) – ТВА

М15 Бухарест (Румыния – грунт), Ioana Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Захар Бондарец (Украина) – Матеи Партал (Румыния) – 1:6, 3:6

Рейтинг ATP. Синнер укрепил лидерство, Сачко вновь покинул топ-200
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05
ITF World Tennis Tour ITF Бол ITF Куршумлия-Баня ITF Хургада ITF Бухарест Антон Марченко Михаил Ковалев Вадим Урсу Никита Маштаков Вячеслав Белинский Павел Боднарчук Василий Макаренко Артем Худа Иван Ангелов Тимур Бельдюгин Алексей Крутых
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
