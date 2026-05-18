Сборная Украины уже не та, что пять лет назад. Мальдера это должен понимать

Совпадение? Не думаю. 18 мая сего года Андреа Мальдера исполнилось 55 лет. И в этот же день итальянский специалист, ранее известный по работе в тренерском штабе Андрея Шевченко и Роберто Де Дзерби (в сборной Украины, «Брайтоне» и «Марселе») назначен новым главным тренером национальной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Мальдера будет представлен нашей публике в новом обличии 19 мая. То есть, аккурат после празднования своего юбилея. Однако в Доме на Черепановой горе решили переиграть. Так сказать, не тратиться дважды, соединить воедино приятное с приятным.

Ну, может и правильно. Вот тебе, Андреа Луидживич, пряник, в виде нового рубежа, а вот и батог – задача по выходу на Евро-2028. Справишься – молодец, а не справишься…

Хотя о «не справишься» на юбилеях говорить не принято. Там говорят о противоположных вещах. Более чем уверен, что свежеиспеченному юбиляру-главному наговорили приятного с воз и маленькую тележку.

Эта новость – о назначении итальянца главный тренером сборной Украины – могла бы стать ну если и не информационной бомбой, то, как минимум, информационным снарядом. Однако мы живем в такое смутное и одновременно бурное время, что утаить как минимум снаряд за душой – задача почти нереальная. Да что там почти – точно нереальная.

За месяц-полтора до сего знаменательного события много знающие инсайдеры уже продублировали новость, ставшую таковой 18 мая. Так что новость и не стала уж таковой новостью. К таковой новости наш футбольный «загал» уже оказался как следует подготовленным. Не роптал, не возмущался, не пыхтел даже.

В том смысле не возмущался, что, дескать, зачем нам первого в истории главной футбольной команды страны иностранного тренера, если своих специалистов хватает. Начиная от Маркевича, а заканчивая Шовковским.

Все-таки инсайдеры, раструбившие эту новость преждевременно, свою роль сыграли. Почва уже подготовленная, народ уже понимающий. Так что я более чем уверен, что не только почва, но и зерна, брошенные в нее месяц-полтора назад, тоже были подготовленными.

Но не суть. По факту Андреа Мальдера все равно будет первым иностранным специалистом во главе нашей национальной сборной. И для нашего слуха, для нашего зрения это в любом случае событие неординарное. Событие обязывающее.

УАФ. Андрей Шевченко и Андреа Мальдера

В этой связи позволю себе припомнить, что не только Андрей Шевченко в роли главы нашей футбольной ассоциации, но и некоторые его предшественники всерьез (во всяком случае, на словах), пытались «выписать» на столь ответственный пост легионера.

Григорий Суркис вроде бы как рассматривал на эту должность Мирослава Блажевича. Но не до конца рассмотрел, ибо решил назначить Олега Блохина, которого назвал «иностранцем» из-за его якобы «иностранного менталитета».

Анатолий Коньков вроде бы рассматривал на эту должность Стива Макларена. Но рассматривал еще менее пристальнее, нежели его предшественник, и, не мудрствуя лукаво, доверился своему близкому другу, а параллельно – главе Комитета сборных Михаилу Фоменко.

Шевченко таки пошел дальше. И иностранец во главе сборной Украины впервые стал не просто фикцией, а свершившимся фактом. И сам этот факт не режет слух. Потому что, повторюсь, была проведена соответствующая «артподготовка». И сейчас, разномастными инсайдерами, и ранее, предшественниками Андрея Николаевича.

В то же время я очень хочу надеяться, что не только мы, украинский футбольный «загал», но и новоиспеченный рулевой нашей главной команды, отдает себе отчет. Хотя бы в том, что он первый такой во главе нашей главной команды. Он, как и любой иностранный наемный работник, должен пахать и пахать. Пахать на порядок выше, нежели пашут «аборигены». Ибо таков негласный закон.

И хочет того Мальдера, или нет, его работу обязательно и незамедлительно будут разбирать под самыми крупными микроскопами. С интересом будут разбирать. И с ревностью. Особенно его ошибки, просчеты и спорные решения. И я очень надеюсь, что Андреа, с одной стороны, сможет держать удар и без хамства и высокомерия объясняться с чужой футбольной страной, а с другой стороны, мне очень хочется верить, что он знал, куда и для чего идет.

Мне хочется верить, что на новое и частично старое рабочее место Андреа Мальдера пришел без наличия в кармане розовых очков. Нынешняя сборная Украины – это уже не так команда, в которой Мальдера работал пять лет назад. Это уже далеко не та команда, которую можно за вечер научить, как противостоять действующему чемпиону Европы. Нужно понимать, что от последнего по счету «золотого поколения» сборной Украины осталось одно название. Мудрик вынужденно вне игры, Ярмоленко и Степаненко почти ушли с ярмарки, Малиновский и Яремчук постарели, Зинченко и Довбик вечно травмированы, Судаков перестал прогрессировать.

К тому же, в нашей главной команде остался ворох проблем и грехов после предыдущего тренерского штаба. Поначалу Сергей Ребров ставил один футбол своим подопечным, затем – другой футбол, а затем и вовсе ничего не ставил, лишь констатировал. И с этими проблемами и грехами стоит разбираться уже именно Мальдере. Как в том старом фильме – «уже не нам, а вам».

Национальная сборная Украины на данный этап – это словно чемодан без ручки. Вроде бы красивый с виду чемодан, с ним и на моря съездить не зазорно. Но порой хочется этот чемодан оставить дома, в темном чулане, а самому махнуть в отпуск налегке.

Нынешняя сборная Украины нуждается не только в молодой и свежей крови, но и в смене поколений. Это для любого тренера весьма болезненный вопрос. А для начинающего тренера, коим, по сути, есть Мальдера – тем более. Так что легко ему точно не будет. Будет сложно. Будет больно. Будет в любом случае иначе, нежели было раньше.

Но коль человек согласился на этот крест, коль человек рвется в бой, коль он говорит публично, что знает как – флаг ему в руки. «Сине-желтый» флаг.

И я очень хочу, чтобы у Мальдеры получилось. Потому что ничего плохого об этот тренере пока что сказать не могу. И расцениваю его назначение на столь важный пост как возможность. Возможность для человека из другой системы координат сменить, хотя бы визуально, нашу систему. Закостенелую, а местами и прогнившую. А кроме возможности, это назначение – большущая ответственность для всех сторон.

Я очень хочу, чтобы у итальянца в сборной Украины получилось. И обещаю его поддерживать. Хотя еще больше обещаю смотреть на его деяния под очень сильным микроскопом. С интересом смотреть, и с ревностью.