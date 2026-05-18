  Шахтер забил 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины
18 мая 2026, 13:55 | Обновлено 18 мая 2026, 14:00
Шахтер забил 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Проспер Оба

ФК Шахтер. Проспер Оба

Второй гол Проспера Оба стал 100-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 61 раз горняки поражали ворота криворожцев дома и 39 – в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 54 игрока оранжево-черных и один «самострельщик» бело-красно-черных.

При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Андрей Воробей, Геннадий Орбу – по 6 раз, Брандау, Жадсон, Олег Матвеев – по 5 и Дмитрий Крыськив – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь Кривбасса

1-й

01.11.1992

Сергей АТЕЛЬКИН

45' (1:1)

5:1 (д)

Анатолий ЧИСТОВ

10-й

01.06.1995

Олег МАТВЕЕВ

14' (1:0)

2:0 (д)

Андрей ТАРАХТИЙ

20-й

22.04.1997

Владислав НОВИКОВ

20' (2:0)

6:0 (д)

Николай ЗБАРАХ

30-й

04.06.2000

Сергей КОВАЛЕВ

64' (3:1)

3:1 (д)

Александр ЛАВРЕНЦОВ

40-й

17.08.2002

БРАНДАУ

87' (1:1)

1:1 (д)

Олег ОСТАПЕНКО

50-й

10.12.2005

МАТУЗАЛЕМ

26' (2:0)

2:0 (г)

Максим СТАРЦЕВ

60-й

18.10.2008

Александр ГЛАДКИЙ

69' (3:1)

4:2 (д)

Артур ЛЕСЬКО

70-й

06.11.2010

ЭДУАРДУ

45+1' (1:0)

2:0 (г)

Евгений БОРОВИК

80-й

30.11.2012

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

47' (2:0)

2:0 (г)

Артем ШТАНЬКО

90-й

03.03.2024

Артем БОНДАРЕНКО

68' (3:1)

5:2 (д)

Андрей КЛИЩУК

100-й

17.05.2026

Проспер ОБА

68' (3:1)

3:2 (г)

Александр КЕМКИН
