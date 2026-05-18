Шахтер забил 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины

Второй гол Проспера Оба стал 100-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 61 раз горняки поражали ворота криворожцев дома и 39 – в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 54 игрока оранжево-черных и один «самострельщик» бело-красно-черных.

При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Андрей Воробей, Геннадий Орбу – по 6 раз, Брандау, Жадсон, Олег Матвеев – по 5 и Дмитрий Крыськив – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины