Шахтер забил 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Проспер Оба
Второй гол Проспера Оба стал 100-м для «Шахтера» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 61 раз горняки поражали ворота криворожцев дома и 39 – в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 54 игрока оранжево-черных и один «самострельщик» бело-красно-черных.
При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Андрей Воробей, Геннадий Орбу – по 6 раз, Брандау, Жадсон, Олег Матвеев – по 5 и Дмитрий Крыськив – 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Шахтера в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь Кривбасса
|
1-й
|
01.11.1992
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
45' (1:1)
|
5:1 (д)
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
10-й
|
01.06.1995
|
Олег МАТВЕЕВ
|
14' (1:0)
|
2:0 (д)
|
Андрей ТАРАХТИЙ
|
20-й
|
22.04.1997
|
Владислав НОВИКОВ
|
20' (2:0)
|
6:0 (д)
|
Николай ЗБАРАХ
|
30-й
|
04.06.2000
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
64' (3:1)
|
3:1 (д)
|
Александр ЛАВРЕНЦОВ
|
40-й
|
17.08.2002
|
БРАНДАУ
|
87' (1:1)
|
1:1 (д)
|
Олег ОСТАПЕНКО
|
50-й
|
10.12.2005
|
МАТУЗАЛЕМ
|
26' (2:0)
|
2:0 (г)
|
Максим СТАРЦЕВ
|
60-й
|
18.10.2008
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
69' (3:1)
|
4:2 (д)
|
Артур ЛЕСЬКО
|
70-й
|
06.11.2010
|
ЭДУАРДУ
|
45+1' (1:0)
|
2:0 (г)
|
Евгений БОРОВИК
|
80-й
|
30.11.2012
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
47' (2:0)
|
2:0 (г)
|
Артем ШТАНЬКО
|
90-й
|
03.03.2024
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
68' (3:1)
|
5:2 (д)
|
Андрей КЛИЩУК
|
100-й
|
17.05.2026
|
Проспер ОБА
|
68' (3:1)
|
3:2 (г)
|
Александр КЕМКИН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею
Среди помощников — итальянец и украинцы