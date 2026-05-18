17.05.2026 17:00 – FT 1 : 1
Англия18 мая 2026, 10:39 | Обновлено 18 мая 2026, 11:16
Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:1. Забил Мане. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
17 мая в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Фулхэм».
Игра прошла на «Молинью» в Вулверхэмптоне и закончилась со счётом 1:1.
Третий гол в сезоне забил португальский полузащитник «волков» Матеуш Мане.
Английская Премьер-лига. 37-й тур, 17 мая
Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:1
Голы: Мане, 25 – Робинсон, 45+3 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Робинсон (Фулхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Мане (Вулверхэмптон), асcист Хван Хи Чан.
