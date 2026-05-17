Украинцы в АПЛ. Провал Миколенко и Ко, незасчитанный ассист Ярмолюка
17 мая прошли четыре матча чемпионата Англии
«Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко потерпел досадное поражение дома от «Сандерленда». Хозяева забили первыми и претендовали на победу, но второй тайм все изменил.
Команда украинца провалилась во втором тайме, пропустив трижды от соперника – 1:3.
«Брентфорд» устроил голевую перестрелку с «Кристал Пэлас» (2:2), а героем матча стал Данго Уаттара, оформивший дубль за «шмелей».
Украинец Егор Ярмолюк отыграл 89 минут за «Брентфорд» и даже принял участие в первом голе, однако АПЛ не засчитала ему результативную передачу.
Английская Премьер-лига. 37-й тур, 17 мая
«Эвертон» – «Сандерленд» – 1:3
Голы: Рель, 43 — Бробби, 59, Ле Фе, 81, Исидор, 90+1
«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» – 2:2
Голы: Уаттара, 40, 88 – Сарр, 6 (пен.), Уортон, 52
«Вулверхэмптон» – «Фулхэм» – 1:1
Голы: Мане, 25 – Робинсон, 45+3 (пен.)
«Лидс» – «Брайтон» – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 90+6
