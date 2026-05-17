  Украинцы в АПЛ. Провал Миколенко и Ко, незасчитанный ассист Ярмолюка
17 мая 2026, 19:03 | Обновлено 17 мая 2026, 19:39
Украинцы в АПЛ. Провал Миколенко и Ко, незасчитанный ассист Ярмолюка

17 мая прошли четыре матча чемпионата Англии

17 мая состоялись четыре матча 37-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко потерпел досадное поражение дома от «Сандерленда». Хозяева забили первыми и претендовали на победу, но второй тайм все изменил.

Команда украинца провалилась во втором тайме, пропустив трижды от соперника – 1:3.

«Брентфорд» устроил голевую перестрелку с «Кристал Пэлас» (2:2), а героем матча стал Данго Уаттара, оформивший дубль за «шмелей».

Украинец Егор Ярмолюк отыграл 89 минут за «Брентфорд» и даже принял участие в первом голе, однако АПЛ не засчитала ему результативную передачу.

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 17 мая

«Эвертон» – «Сандерленд» – 1:3

Голы: Рель, 43 — Бробби, 59, Ле Фе, 81, Исидор, 90+1

«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» – 2:2

Голы: Уаттара, 40, 88 – Сарр, 6 (пен.), Уортон, 52

«Вулверхэмптон» – «Фулхэм» – 1:1

Голы: Мане, 25 – Робинсон, 45+3 (пен.)

«Лидс» – «Брайтон» – 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 90+6

Андрей Витренко Sport.ua
