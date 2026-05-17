ВИДЕО. Это ассист? АПЛ не засчитала голевую передачу Ярмолюка

Украинец Егор Ярмолюк стал одним из авторов гола «Брентфорда» в матче 37-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Полузащитник выполнил точную подачу на 40-й минуте, которая привела к забитому мячу в исполнении Данго Уаттара.

Несмотря на усилия Егора, официальный сайт Английской Премьер-лиги не засчитал Ярмолюку результативную передачу.

На перерыв команды ушли при ничейном счете на табло – 1:1.

